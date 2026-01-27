Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przyszła pora na wielkie zmiany w Ekstraklasie. Takiego ruchu jeszcze u nas nie było

Wielkimi krokami zbliża się powrót zawodników Ekstraklasy na boiska. W przededniu startu kolejnej rundy głos w sprawie nadchodzących zmian zabrał Łukasz Wachowski. Sekretarz generalny PZPN w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" opowiedział jak wygląda sprawa wdrożenia stacjonarnego centrum VAR. Wiadomo już, kiedy odbędą się pierwsze próby jego stosowania oraz gdzie ma zostać zlokalizowany.

Dwóch mężczyzn w kurtkach sportowych rozmawia na tle stadionu piłkarskiego, jeden z nich ma rozłożone ręce. W prawym górnym rogu widoczne jest powiększenie fragmentu z monitorem do analizy VAR i stojącymi przy nim sędziami.
Centralny VAR ma rozpocząć pracę w Ekstraklasie już w rundzie wiosennejMARCIN GOLBA NEWSPIX.PL/NEWSPIX.PL / PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już w najbliższy weekend do akcji wraca nasza rodzima Ekstraklasa. Po zimowej przerwie zawodnicy powrócą do rywalizacji o najwyższe cele. Wiele wskazuje na to, że przed kibicami jedna z najciekawszych piłkarskich wiosen ostatnich lat. Wszystko przez wyjątkowo małe różnice punktowe pomiędzy danymi drużynami.

I tak dla przykładu. Zmagająca się z ogromnym kryzysem Legia Warszawa, która 2025 rok zakończyła na przedostatnim 17. miejscu w tabeli, do liderującej Wisły Płock traci zaledwie 11 punktów. Każdy z zespołów ze środka stawki ma aktualnie równie duże szanse zarówno na mistrzostwo i grę w europejskich pucharach, jak i relegację do Betclic 1. Ligi.

Jednym z największych hitów zimowej przerwy był transfer Oskara Pietuszewskiego. 17-latek przeszedł z Jagiellonii Białystok do FC Porto za 10 milionów euro. Na rynku transferowym bardzo aktywny pozostaje Widzew Łódź, który m.in. pobił rekord transferowy sprowadzając za 5 milionów euro Osmana Bukariego, a także nabył reprezentanta Polski Bartłomieja Drągowskiego i posiadającego doświadczenie w Lidze Mistrzów Lukasa Leragera.

    Wiosną zajdą w Ekstraklasie ogromne zmiany. PZPN z jasnym komunikatem

    Zmiany nachodzą jednak nie tylko, jeżeli chodzi o kadry poszczególnych zespołów Ekstraklasy. Powoli ku końcowi zmierza budowa stacjonarnego centrum VAR, który ma być na stałe zaimplementowany na polskich boiskach. Szerzej o tym w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" opowiedział sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.

    - Za nami już etap ofertowy, czyli zostały rozstrzygnięte wszystkie niezbędne konkursy. Wiemy od wielu lat, właściwie od samego początku istnienia wideoweryfikacji, że w tym kierunku idzie cały piłkarski świat - że VAR powinien funkcjonować w ramach centrum, a nie mobilnej wersji podróżującej ze stadionu na stadion. Wpłynęło kilka propozycji od największych światowych, nazwijmy ich - dostawców VAR. Wybraliśmy firmy z absolutnej czołówki. Tutaj nie ma żadnego przypadku ani ryzyka - opowiedział Łukasz Wachowski.

    A w tej chwili mogę powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem przesiądziemy się na system Hawk-Eye, który jest stosowany przez FIFA i UEFA w największych rozgrywkach, czyli w Champions League, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, w największych ligach w Europie i na świecie. Trwają procesy zakupu sprzętu, pierwsze prace operacyjne już u nas, na miejscu. Podłączamy systemy stadionowe, bo to polega na tym, że każdy stadion musi być zintegrowany z centrum VAR poprzez superszybki i wydajny światłowód. Będziemy współpracować z topowym dostawcą technologii do przesyłu danych.
    dodał po chwili Wachowski

    Jak deklaruję Wachowski, system VAR pracujący w zupełnie innych warunkach będziemy mogli zobaczyć już w rundzie wiosennej. Projekt ten będzie wdrażany stopniowo, lecz już pod koniec sezonu centralny VAR ma zostać uruchomiony i gotowy do pracy. - Wszystko będzie zlokalizowane w Warszawie, w siedzibie PZPN przy Bitwy Warszawskiej, którą w ubiegłym roku pozyskaliśmy na własność. To był też jeden z elementów naszego pomysłu, aby ten budynek zakupić - dodał Wachowski.

    Wprowadzenie centralnego systemu VAR docelowo ma zakończyć erę korzystania z wozów VAR przemieszczających się po całej Polsce. Priorytetem pozostaje wprowadzenie nowinki na boiskach Ekstraklasy, lecz w przyszłości tenże ma również działać przy starciach Betclic 1. Ligi oraz STS Pucharu Polski. Wachowski nie ukrywa jednak, że mobilny VAR w dalszym ciągu będzie używany, lecz w mniejszym zakresie oraz w nieco innym przeznaczeniu.

    - Zakładamy, że uda się poczynić jakieś oszczędności, ale nie zamierzamy pozbywać się wersji mobilnej. Specjalnie przystosowane samochody trzeba będzie utrzymywać choćby z uwagi na mecze STS Pucharu Polski, które są rozgrywane także na stadionach spoza PKO BP Ekstraklasy, a np. w Skierniewicach na razie nie będzie podłączonego światłowodu z centralą. Część tych wozów przyda się też w zakresie prowadzonych szkoleń - wyjaśnił Wachowski.

    Start rundy wiosennej Ekstraklasy już w najbliższy piątek 30 stycznia. Na dobry początek kibice będą mogli obejrzeć starcia Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice oraz Radomiaka Radom i Arki Gdynia. Hitem 19. kolejki Ekstraklasy bez wątpienia będą śląskie derby Górnika Zabrze z Piastem Gliwice, a także pojedynek liderującej Wisły Płock z odmienionym Rakowem Częstochowa.

