Przyszedł Grek i załatwił sprawę. Pogoń pierwszym liderem Ekstraklasy

Warta znalazła sposób na Pogoń. Przez ponad pół godziny był on skuteczny

Poznaniacy zaś starali się wychodzić z akcjami dalekimi podaniami, a gdy już im się to udało, to atakowali rywali pressingiem, po stracie piłki. I robili to skutecznie, co dawało im częste stałe fragmenty gry. Do czterech rzutów rożnych w pierwszej połowie doszło znacznie więcej dalekich wrzutów z autu, po których momentami kotłowało się na przedpolu Dante Stipicy. Warta nie ma już co prawda Jana Grzesika, ale w tym elemencie godnie zastępowali go Jakub Kiełb i Jakub Bartkowski.