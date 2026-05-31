Przewrót w Widzewie. Będzie odejście. Sensacyjna decyzja właściciela

Trudno uznać, by niedawno zakończony sezon Ekstraklasy był udany dla Widzewa Łódź. Klub przez bardzo długi czas znajdował się w strefie spadkowej, w której wydostał się tuż na finiszu rozgrywek. Nawet w ostatniej kolejce realna była relegacja z Ekstraklasy. Łodzianom jednak udało się przetrwać, a teraz trwają usilne prace, by taka sytuacja w następnych miesiącach się nie powtórzyła.

Sporo dzieje się w gabinetach Widzewa. Portal "Meczyki" poinformował, że w najbliższych dniach z klubem pożegnać się może dotychczasowy prezes Michał Rydz. Na to stanowisko ma wejść Robert Dobrzycki - właściciel Widzewa, pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Taki ruch Dobrzyckiego jasno pokazuje wejście w nowy etap. Biznesmen początkowo "uczył się" zarządzania klubem podpatrując nieco z boku. Teraz właściciel Widzewa zamierza jeszcze bardziej kontrolować sytuację w klubie. "Prawą ręką" nowego prezesa ma być z kolei Paweł Skarzyński - od kwietnia prokurent spółki.

Wiatr zmian w Widzewie Łódź. To pokłosie katastrofy sprzed ostatnich tygodni

To nie koniec planowych zmian w Widzewie. Coraz głośniej mówi się o powrocie do Łodzi Łukasza Masłowskiego, który niedawno ogłosił swoje odejście z Jagiellonii Białystok. Miałby on zastąpić na stanowisku dyrektora sportowego Dariusza Adamczuka. Według "Meczyków" nie nastąpi to jednak bezpośrednio po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym pracodawcą.

O Widzewie w ostatnich miesiącach było szczególnie głośno z powodu ogromnych pieniędzy wydanych na transfery. Część nowych zawodników wkomponowała się w zespół, lecz niektórzy okazali się niewypałami. Do drugiej grupy zaliczyć można Osmana Bukariego, za którego Łodzianie mieli zapłacić pięć milionów euro, bijąc tym samym rekord Ekstraklasy.

Nie oznacza to jednak, że Widzew latem będzie skąpił grosza na nowych zawodników. Już teraz w mediach przewijają się nazwiska potencjalnych wzmocnień. Wśród nich nie brakuje gwiazd, takich jak m.in. król strzelców Ekstraklasy Tomas Bobcek, byli reprezentanci Polski Dawid Kownacki i Karol Linetty, snajper Jagiellonii Białystok Afimico Pululu czy Michał Karbownik z drugiej ligi niemieckiej.

Widzew sezon Ekstraklasy zakończył na 14. miejscu w tabeli. Inauguracja kolejnej kampanii odbędzie się już w piątek 24 lipca. Łodzianie w ramach okresu przygotowawczego wyjadą na zgrupowanie do Austrii.

