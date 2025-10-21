Przewrót w Legii, jest decyzja władz ws. trenera. Tego się nie spodziewał

Gorący czas w Legii Warszawa. I to nie tylko pod kątem sportowym, bowiem w Ekstraklasie podopieczni Edwarda Iordanescu zajmują dopiero dziewiątą pozycję. Z kolei, po porażce z Samsunsporem w Lidze Konferencji "Wojskowi" są jedyną polską ekipą, która nie odniosła zwycięstwa w pierwszym meczu sezonu europejskich pucharów.

Ostatnie mecze Legii Warszawa to pasmo nieszczęść. Wspomniana przegrana z tureckim zespołem, a następnie porażki z Górnikiem Zabrze i, ostatnio, z Zagłębiem Lubin. To wszystko spowodowało, że trener Edward Iordanescu najprawdopodobniej zdecydował się na radykalny krok.

Iordanescu podał się do dymisji. Sprzeczne doniesienia

Jak poinformował wczoraj po południu Piotr Koźmiński na łamach serwisu Goal.pl, Edward Iordanescu wyraził gotowość do rozwiązania kontraktu z własnej winy. Krótko mówiąc, podał się do dymisji.

- Miał uznać, że dobro drużyny/klubu musi być na pierwszym miejscu i jest gotowy odejść z Legii, biorąc odpowiedzialność za ostatnie słabe wyniki - tłumaczy dziennikarz Goal.pl, powołując się na źródło, od którego zaczerpnął te sensacyjne informacje. Koźmiński dodał też, że władze Legii nie chcą rozwiązywać kontraktu z Iordanescu, ponieważ "w tym momencie to nie jest dobry pomysł".

Jednak tę powyższą informację zdementował dyrektor ds. operacji piłkarskich w warszawskim klubie, Fredi Bobić. Na antenie Canal+ powiedział, że "to nie prawda, że nie przyjęliśmy jego (Iordanescu - red.) rezygnacji". Teraz z nowymi wieściami przyszedł Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki".

Włodarczyk: władze Legii zdecydowały ws. Iordanescu

Dziennikarz "Meczyków" zamieścił wpis w swoich mediach społecznościowych. Włodarczyk nawiązał do spotkania władz Legii Warszawa, które miały przedyskutować sytuację z propozycją rozwiązania kontraktu z winy Edwarda Iordanescu. Jak donosi:

Po poniedziałkowym spotkaniu władz Legii Warszawa zdecydowano, że Edward Iordanescu na tę chwilę zostaje na stanowisku

- Rumun ma poprowadzić zespół w czwartek przeciwko Szachtarowi Donieck - dodał dziennikarz.

Wygląda więc na to, że, jak na razie, Iordanescu pozostanie na stanowisku trenera Legii Warszawa. Mecz z Szachtarem Donieck na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie rozpocznie się 23 października o 18:45. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interii Sport.

Warto dodać, jak dużą kwotę musiałby zapłacić Edward Iordanescu, z racji przedwczesnego rozwiązania kontraktu ze swojej winy. Rumun oddałby do klubowej kasy klauzulę w wysokości ok. 400 tysięcy euro.

