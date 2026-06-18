Przewrót w klubie Ekstraklasy, zwolnienie i zatrudnienie. Jest potwierdzenie
Bardzo głośno w ostatnim czasie było o Motorze Lublin. Według medialnych doniesień klub szykował się do prawdziwej rewolucji i zmiany na ławce trenerskiej. W czwartek doszło do potwierdzenia plotek, a ekipa z Lublina pożegnała się z Mateuszem Stolarskim. Co ciekawe, zaledwie godzinę później poznaliśmy nazwisko następcy. Oto szczegóły.
Powoli w kierunku nowego sezonu mogą spoglądać kluby PKO BP Ekstraklasy. W końcu nowa kampania rozpocznie się 24 lipca, czyli za nieco ponad miesiąc. W mediach głośno jest wokół ewentualnych transferów, a także roszad na ławce zespołów. Szczególnie w tej drugiej kwestii spore zamieszanie wybuchło wokół Motoru Lublin.
Według wielu źródeł na wylocie miał się znaleźć dotychczasowy trener - Mateusz Stolarski. Co więcej, działacze zespołu mieli dogadywać się już z ewentualnym następcą. Doniesienia te znalazły swoje potwierdzenie, a oficjalny komunikat informujący o zwolnieniu Stolarskiego pojawił się w czwartek 18 czerwca.
- Motor Lublin zakończył współpracę z trenerem Mateuszem Stolarskim. Trenerze, dziękujemy za wszystko - przekazano.
Na ogłoszenie nazwiska następcy nie trzeba było długo czekać.
Motor ogłosił zmiany, oto nazwisko nowego trenera
Nowym trenerem Motoru został niedawny opiekun Wisły Płock - Mariusz Misiura. Komunikat ten pojawił się zaledwie godzinę po ogłoszeniu końca współpracy z poprzednim szkoleniowcem. Jak poinformowano, umowa z 45-latkiem została podpisana na najbliższe trzy lata.
- Nowym trenerem Motoru Lublin został Mariusz Misiura. 45-letni szkoleniowiec podpisał umowę, która zwiąże go z klubem do końca czerwca 2029 roku. Trenerze, witamy w Motorze i życzymy samych sukcesów - czytamy.
Poza Misiurą do Lublina trafili również jego asystenci, a nazwiska współpracowników przekazano w osobnym ogłoszeniu. - Razem z trenerem Mariuszem Misiurą do klubu przyszli Bartosz Bochiński, Krystian Skłodowski, Łukasz Włodarek, Tomasz Włodarek oraz Daniel Kokosiński - uzupełniono.