Przewrót w klubie Ekstraklasy, zwolnienie i zatrudnienie. Jest potwierdzenie

Powoli w kierunku nowego sezonu mogą spoglądać kluby PKO BP Ekstraklasy. W końcu nowa kampania rozpocznie się 24 lipca, czyli za nieco ponad miesiąc. W mediach głośno jest wokół ewentualnych transferów, a także roszad na ławce zespołów. Szczególnie w tej drugiej kwestii spore zamieszanie wybuchło wokół Motoru Lublin.

Według wielu źródeł na wylocie miał się znaleźć dotychczasowy trener - Mateusz Stolarski. Co więcej, działacze zespołu mieli dogadywać się już z ewentualnym następcą. Doniesienia te znalazły swoje potwierdzenie, a oficjalny komunikat informujący o zwolnieniu Stolarskiego pojawił się w czwartek 18 czerwca.

- Motor Lublin zakończył współpracę z trenerem Mateuszem Stolarskim. Trenerze, dziękujemy za wszystko - przekazano.

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Na ogłoszenie nazwiska następcy nie trzeba było długo czekać.

Motor ogłosił zmiany, oto nazwisko nowego trenera

Nowym trenerem Motoru został niedawny opiekun Wisły Płock - Mariusz Misiura. Komunikat ten pojawił się zaledwie godzinę po ogłoszeniu końca współpracy z poprzednim szkoleniowcem. Jak poinformowano, umowa z 45-latkiem została podpisana na najbliższe trzy lata.

- Nowym trenerem Motoru Lublin został Mariusz Misiura. 45-letni szkoleniowiec podpisał umowę, która zwiąże go z klubem do końca czerwca 2029 roku. Trenerze, witamy w Motorze i życzymy samych sukcesów - czytamy.

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Poza Misiurą do Lublina trafili również jego asystenci, a nazwiska współpracowników przekazano w osobnym ogłoszeniu. - Razem z trenerem Mariuszem Misiurą do klubu przyszli Bartosz Bochiński, Krystian Skłodowski, Łukasz Włodarek, Tomasz Włodarek oraz Daniel Kokosiński - uzupełniono.

Piłkarze Motoru Lublin Grzegorz Wajda East News

Mateusz Stolarski Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER East News





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