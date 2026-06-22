Przewrót w klubie Ekstraklasy. Chaos trwa. Ogłosili kontrakt z trenerem

Od dłuższego czasu w strukturach Wisły Płock trwa chaos. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach coraz głośniej mówiło się o częściowej prywatyzacji klubu. Jedynym podmiotem zaproszonym przez płocki magistrat do rozmów w sprawie wykupienia większościowego pakietu akcji było Fautores Group, w którym 50 proc. akcji posiada Marek Koźmiński, a 35 proc. Cezary Kucharski.

Sytuacja przez kilka miesięcy się zmieniła. Według Piotra Koźmińskiego z Goal.pl, obecnie na stole jest wejście tylko Marka Koźmińskiego, który miałby być mniejszościowym akcjonariuszem i zarządzać pionem sportowym. Jak dodawał Tomasz Włodarczyk, kluczową datą jest najbliższy czwartek.

"Rozmowy są zaawansowane ze strony Koźmińskiego i prezydenta miasta Płocka. Najbliższym terminem, w którym będzie głosowanie nad jego wejściem do Wisły jest 25 czerwca (...) Musi to zostać przegłosowane przez radę miasta, rozmowy są bardzo zaawansowane, natomiast na końcu decydują radni" - napisał dziennikarz Meczyków.

Adam Majewski trenerem Wisły Płock. Umowa w trybie 2+1

W ostatnich dniach stanowiska opuścili prezes Piotr Sadczuk, trener Mariusz Misiura, a 30 czerwca zrobi to formalnie dyrektor sportowy Radosław Kucharski. Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Wisła Płock ma dość i ogłosiło zerwanie współpracy i kontaktów z zarządem.

Wspomniany Misiura chciał pozostać w klubie, ale doszło do zwrotu akcji. "Była to decyzja wynikająca z poczucia szacunku do samego siebie, do swojej pracy oraz do wartości, którymi kieruję się w życiu (...) Pomimo osiągniętego porozumienia kontrakt nigdy nie został mi przedstawiony do podpisu" - mówił. Gdy po kilku tygodniach w końcu zobaczył umowę, okazało się, że zawiera ona "krótszy okres obowiązywania umowy, późniejszą datę rozpoczęcia współpracy oraz zmianę części zapisów dotyczących premii".

Wiadomo już, kto jest jego następcą. To Adam Majewski, który ostatnio prowadził reprezentację Polski do lat 21. Zaczął ten etap we wrześniu 2023 roku, a skończył po nieudanym EURO 2025 (0 punktów w grupie, bilans bramkowy 2:11).

Pierwszą konferencję w Wiśle miał kilka dni temu, ale dopiero w poniedziałek klub poinformował o podpisaniu kontraktu. Będzie ważny do 30 czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy.

Trenerze, witamy ponownie na pokładzie i życzymy sukcesów z Nafciarzami!

"Ponownie", bo Majewski miał trzy etapy w klubie jako zawodnik, a do tego był asystentem szkoleniowca w latach 2012-2017 i trenerem rezerw od 2018 do 2020 r.

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Adam Majewski Grzegorz Wajda East News

Pogoń Szczecin - Wisła Płock Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News





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