Przewrót w klubie Ekstraklasy. Były gracz Barcelony wchodzi do akcji

W poniedziałek Pogoń Szczecin poinformowała o zwolnieniu trenera Thomasa Thomasberga. Część kibiców martwiła się, że taka decyzja jest podejmowana na niespełna miesiąc przed startem sezonu ligowego, ale wygląda na to, że właściciel Alex Haditaghi miał wszystko zabezpieczone. Już dziś bowiem pojawiło się nazwisko nowego szkoleniowca. I może ono robić wrażenie.

"Portowców" poprowadzi Oscar Garcia, który w ostatnich trzech miesiącach trenował Ajax Amsterdam, a wcześniej pracował tam w zespole U-21. Fani ligi hiszpańskiej mogą go dobrze kojarzyć z etapu w Celcie Vigo. Od listopada 2020 przez 12 miesięcy mierzył się z najlepszymi trenerami LaLiga, w tym Zinedine'em Zidane'em (patrz zdjęcie główne tego artykułu). Był także opiekunem w Maccabi Tel Aviv, Brighton, Watfordzie, Salzburgu, Saint-Etienne, Olympiakosie, Stade Reims, Leuven i meksykańskim Chivas de Guadalajara. Jak widać, wybierał różnorodne kierunki.

To całkowita odwrotność jego kariery zawodniczej, wtedy nigdy wyjechał poza Hiszpanię. Spędził m.in. cztery sezony w pierwszym zespole Barcelony (wywodzi się z jej akademii), sięgając po cztery mistrzostwa kraju. Później kupowały go jeszcze Valencia, Espanyol i Lleida, było także roczne wypożyczenie do Albacete.

Już od pierwszych rozmów z Oscarem było jasne, że dzielimy tę samą wizję tego, czym może stać się Pogoń Szczecin

Głośny trenerski transfer Pogoni Szczecin. Oscar Garcia z kontraktem do 2029

"Szukaliśmy trenera z doświadczeniem na najwyższym poziomie, silnym charakterem, pasją do rozwoju zawodników oraz zaangażowaniem w atrakcyjną, ofensywną grę. Oscar posiada wszystkie te cechy, a nawet więcej. Jego zdolności przywódcze, doświadczenie i wiedza piłkarska będą nieocenione w dalszym budowaniu klubu zdolnego do walki o trofea i godnego reprezentowania Szczecina zarówno w kraju, jak i w Europie" - czytamy.

Wraz z nim do klubu przychodzi trener przygotowania fizycznego Enrique Sanz Ramirez. Garcia podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku.

"Uznawany jest za specjalistę od rozwoju zawodników, budowania kultury zwycięstwa oraz wdrażania atrakcyjnego stylu gry opartego na posiadaniu piłki. Prowadzone przez niego drużyny cenione są za wysoką organizację gry, intensywność, jakość techniczną oraz dążenie do dominowania przeciwnika" - podaje oświadczenie.

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Lionel Messi i Oscar Garcia John Berry Getty Images

Oscar Garcia Isosport/MB Media Getty Images

Oscar Garcia Quality Sport Images Getty Images





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