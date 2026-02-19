Przewrót w Cracovii, czyli niepewność, co dalej. Kulisy odejścia prezes klubu

Decyzja pani prezes musiała być bardzo zaskakująca, bo z naszych informacji wynika, że w chwili, gdy na skrzynki dziennikarzy trafiła informacja o jej rezygnacji, nawet wysoko postawieni pracownicy Cracovii nic o tym nie wiedzieli. Klub nie był przygotowany na taką wiadomość, czego najlepszym dowodem było to, że jej potwierdzenie na klubowych mediach społecznościowych pojawiło się dopiero około godziny później. Sama informacja budziła duże wątpliwości - mail przyszedł z adresu, którego wcześniej Elżbieta Filipiak nie używała w komunikacji, a treści wiadomości znalazły się słowa podziękowania dla Mateusza Dróżdża, zwolnionego przed miesiącem prezesa Cracovii, któremu prezes nie zdążyła podziękować przez kilka tygodni - mimo iż w tym czasie udzieliła kilkunastominutowego wywiadu klubowym mediom, nie mówiąc o nieskorzystaniu z możliwości publikacji zwyczajowej grafiki w social mediach.

Elżbieta Filipiak nie chciała się firmować niektórych decyzji

Jej rezygnacja jednak faktycznie nastąpiła. Oficjalnie - jak czytamy w komunikacie - z powodu przekonania, że Filipiak musiałaby podpisywać się pod decyzjami, które jej zdaniem nie były obliczone na dobro Cracovii. "Nie chcę firmować decyzji, które nie dają gwarancji długofalowego dobra Cracovii, ani standardów pracy, do których przez lata byliśmy przyzwyczajeni" - napisała. Są też inne zdania: "W ostatnim czasie ujawniły się rozbieżności w podejściu do kierunków rozwoju, sposobu zarządzania oraz tempa działań niezbędnych, by Cracovia mogła stabilnie i ambitnie się rozwijać. Różnice te są na tyle istotne, że nie pozwalają mi dłużej pełnić funkcji w zgodzie z poczuciem odpowiedzialności wobec Klubu i wobec Państwa".

Według informacji, które Interia zasłyszała w środowisku Cracovii, za tym, co wyżej, mogło kryć się kilka zdarzeń. W ostatnim czasie zaczęły pojawiać się spore niesnaski na linii Elżbieta Filipiak - Murat Colak, czyli mianowanym przed miesiącem wiceprezesem Cracovii, który miał być odpowiedzialny między innymi za komunikację. Między nimi miało dochodzić do kłótni. Jest to o tyle zaskakujące, że Colak uchodził za człowieka pani prezes i tajemnicą poliszynela było to, że jeszcze za czasów Mateusza Dróżdża pojawił się wychodzący od niej pomysł, by "zainstalować" Turka na stanowisku dyrektora od komunikacji. W bezpośredniej współpracy - jak przekonuje nasze źródło - nie mogli znaleźć wspólnego języka, a Colak chciał mieć wyższe kompetencje, niż wynikało to z jego stanowiska. W komunikacji miał pomijać Filipiak i kontaktować się bezpośrednio z Robertem Platkiem, większościowym właścicielem klubu (Elżbieta Filipiak posiada wciąż około 20 proc. akcji Cracovii). Filipak mogła czuć, że jako prezes, nie dostała żadnego wsparcia od wiceprezesów, na których pomoc liczyła, bowiem David Amdurer również nie palił się do współpracy.

Robert Platek wziął na siebie transfery z klubu

O ile Filipiak mogła się czuć nawet zdradzona przez Colaka, o tyle za słowami o braku "gwarancji długofalowego dobra Cracovii" raczej stoi coś innego. Wraz z przyjściem Roberta Platka zmieniła się polityka transferowa. Właściciel "przejął" kwestie transferów wychodzących, co doprowadziło do sytuacji, że pion sportowy nie wiedział nawet… o finalnym dopięciu sprzedaży Filipa Stojilkovicia do Pisy. Przy Platku pojawili się nowi doradcy, działający bez informowania prezes, co - jak można śmiało domniemywać - nie mogło jej się podobać. Tym bardziej, że czysto teoretycznie, gdyby zawodników Cracovii "rozsprzedano", to właśnie ona wraz z pionem sportowym w oczach kibiców byłaby za to odpowiedzialna.

Nie wszystko też układa się idealnie pod kątem finansów. Już miesiąc temu pisaliśmy, że Cracovia nie była w stanie uchwalić nowego budżetu ze względu na problem… ze skontaktowaniem się z Platkiem. Doprowadziło to do sytuacji, w której Elżbieta Filipiak pojawiła się w szatni i aby uspokoić piłkarzy, mówiła, iż należne transze z Ekstraklasy zostały już przekazane do klubu. Miały one zapewnić brak opóźnienia w wynagrodzeniach - a z racji braku budżetu pojawiła się taka niepewność.

Poprzedni budżet był zabezpieczony tylko do końca lutego. Po tym terminie były dwie opcje: dofinansowanie ze strony akcjonariuszy lub sprzedaż któregoś z zawodników. Padło na to drugie rozwiązanie (wspomniane odejście Filipa Stojilkovicia do Pisy). Nie jest to żadna niespodzianka - Platek w poprzednich klubach raczej nie uprawiał polityki dofinansowania klubów.

Sprawa przekazanej transzy z Ekstraklasy jest jednak o tyle ciekawa, że - jak potwierdziliśmy w spółce Ekstraklasa SA - terminy przelewów to lipiec (część kwoty stałej + środki na szkolenie), listopad (pozostała część kwoty stałej), luty (ranking historyczny) oraz koniec sezonu (za wyniki - kwota na podstawie tabeli, premia za miejsca pucharowe, tzw. spadochronowe dla spadkowiczów, by uchronić ich przed załamaniem budżetu po spadku, oraz Pro Junior System). Jeśli w styczniu mówiono o przelewie, który już jest w drodze, można domniemywać, iż nastąpiło to na prośbę Cracovii. To działanie podejmowane przez kluby (i w standardzie zatwierdzane przez Ekstraklasę) na przykład przy ryzyku zachwiania płynności. Na podobnej zasadzie Ekstraklasa kiedyś "ratowała" Lechię Gdańsk (na wniosek klubu), by ta mogła uiścić opłatę za transfer Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów (za brak opłaty w terminie, Lechii groziły surowe konsekwencje licencyjne) - co, wbrew powszechnej opinii, było jednym z wielu takich przypadków.

Duża niepewność

Gdyby streścić do kilku słów nastroje panujące dziś w Cracovii, mówilibyśmy o atmosferze niepewności. Podobnie jak przed miesiącem serwis Weszło, my również słyszymy o irytacji trenera Luki Elsnera, któremu niepewność jutra utrudnia skupienie się na pracy i utrzymanie w ryzach drużyny. Trener poniekąd już wyraził swoje obawy publicznie, gdy przed ligowym meczem z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza udzielił wywiadu telewizji Canal Plus. - Trudno budować coś, gdy nie wiesz na czym stoisz - powiedział po chwili westchnienia, gdy reporter zapytał go o sytuację w Cracovii.

Niepewność wynika nie tylko z balansowania na granicy płynności finansowej oraz polityki transferowej zawierającej sprzedaż zawodnika bez przekazania w porę takiej informacji do najważniejszych osób w klubie. Mało ciekawe informacje - w kontekście działań Platka - napływają też z Włoch, gdzie Spezia do dziś liże rany po okresie jego panowania.

W grudniu ukazał się niezauważony w Polsce artykuł miejscowej "Citta della Spezia", gdzie opisano drogę, która doprowadziła tamtejszy klub nad przepaść. Dopiero przejęcie Spezii przez nowego właściciela, który zobowiązał się zapłacić 25 mln euro do maja 2026 roku, rozwiązał problemy ze stabilnością finansową. Okres walki o przyszłość Spezii nazwano w publikacji "burzliwym i pełnym zwrotów akcji". Sprawozdanie finansowe z ostatniego roku wykazało stratę w wysokości 26,1 mln euro. 7 sierpnia 2024 rodzina Platków zrzekła się wierzycielstwa na kwotę 11,4 mln euro, przekształcając je we wsparcie kapitałowe. 17 października padło kolejne zobowiązanie do finansowego wsparcia klubu, ale tym razem nie zostało zrealizowane. W lutym 2025 nastąpiła już zmiana właścicielska, która uratowała przyszłość Spezii.

Wcześniej klub żył przede wszystkim z transferów. W sezonie 2023/24 sprzedano M'Balę Nzolę do Fiorentiny (11,6 mln euro), czy Emmanuela Gyasiego do Empoli (2,4 mln euro), co wpisywało się w ogólną politykę klubu. Poza sezonem, w którym Platek przejął Spezię, w każdym następnym klub zdecydowanie więcej zarabiał na sprzedażach, niż wydawał na pozyskiwanie zawodników. To model doskonale znany w Ekstraklasie, natomiast w przypadku włoskiego klubu można mieć wątpliwości co do skuteczności działań przy transferach do zespołu, bowiem sportowo Spezia za czasów Platka spadła w dolne rejony włoskiej Serie B.

Mateusz Dróżdż wciąż ma kontrakt

Ciekawie wygląda też sytuacja samego Mateusza Dróżdża. Z tego, co słyszymy, jego kontrakt jest ważny do kwietnia i do teraz nie został rozwiązany. W teorii wciąż jest pracownikiem klubu, który… może go przywołać na stanowisko. Ostatecznie pomysł ten musiałaby zatwierdzić jednak… Elżbieta Filipiak. Nowy zarząd jest wybierany przez Radę Nadzorczą, która wciąż podlega właśnie jej. Nie jest zatem powiedziane, że powołanie nowego prezesa będzie szybką i prostą sprawą.

Jednocześnie w środowisku Ekstraklasy da się usłyszeć, że kilka klubów wykonało już do Mateusza Dróżdża grzecznościowy telefon, by podpytać o jego status.

Obecnie nie wiadomo także, jak marketingowo będzie wyglądał dzień meczowy, co przez ostatni czas było w klubie istotną kwestią. Nowy zarząd ma nie wykazywać tym zainteresowania. Przy okazji na problemy zgłaszane przez pracowników reaguje "amerykańskim rozmachem", mówiąc, że nic nie jest problemem, wkrótce wszystko się wyjaśni i znajdzie się budżet. Pojawiają się obawy, jak będą wyglądały obchody jubileuszu, nad którym przed styczniowymi zmianami pracowała grupa pracowników, partnerów i były prezes.

