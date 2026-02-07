Partner merytoryczny: Eleven Sports

Przewrót na szczycie tabeli Ekstraklasy. Mamy nowego lidera

Kacper Dąderewicz

W 20. kolejce PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok podejmowała Motor Lublin. Podopieczni Adriana Siemieńca w tym spotkaniu walczyli o to, aby przeskoczyć Wisłę Płock i zająć pierwsze miejsce w tabeli. Do przerwy w stolicy Podlasia było 1:1, a trudne warunki pogodowe dawały się zawodnikom we znaki. Po zmianie stron gospodarze zaprezentowali już formę godną lidera i ostatecznie bardzo pewnie wygrali to spotkanie.

Amifico Pululu
Amifico PululuArtur ReszkoPAP

Jagiellonia Białystok przystępowała do tego spotkania z jasnym celem - odnieść zwycięstwo i zameldować się na pierwszym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. 

Już w 14. minucie podopieczni Adriana Siemieńca pokazali, że możliwość wskoczenia na pierwsze miejsce ich nie paraliżuje. Wtedy gola na 1:0 zdobył Amifico Pululu. 

Krótko po tej bramce mecz w Białymstoku został przerwany. Powodem były fatalne warunki widoczności po tym, jak kibice odpalili środki pirotechniczne.

Przerwa nie trwała jednak bardzo długo, a kilka chwil po niej bramkarz Jagiellonii Białystok popełnił dość poważny błąd.

Piłka po strzale Mbaye Ndiaye leciała prosto w Sławomira Abramowicza, ale mimo to polski bramkarz nie był w stanie odbić futbolówki do boku. Mimo że strzał nie był silny, przełamała jego ręce i wpadła do bramki. 

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1. 

Jagiellonia bez litości dla Motoru. Mamy nowego lidera PKO BP Ekstraklasy

Kolejny gol padł dopiero w 72. minucie i zdobyła go Jagiellonia Białystok. Znakomita trójkowa akcja zakończyła się trafieniem. Najpierw w polu karnym rywali znakomicie zachował się Jesus Imaz, później Amifico Pululu przedłużył piłkę do Sameda Bazdara, a ten wbił ją do siatki z minimalnej odległości.

76. minuta to kolejny błąd w wyprowadzeniu piłki Motoru Lublin. Jesus Imaz po chwili stanął "sam na sam" z bramkarzem gości i pokonał go bardzo efektowną podcinką. Było już 3:1, więc prowadzenie Jagiellonii stało się bezpieczne.

W 92. minucie padł ostatni gol w tym spotkaniu. Bramkę na 4:1 dla Jagiellonii zdobył Taras Romanczuk. Legendarny pomocnik Białostoczan trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Postawił tym samym kropkę nad "i", jeśli chodzi o awans drużyny na 1. miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Skończyło się 4:1 dla Jagiellonii.

Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia Białystok prześcignęła Wisłę Płock z tą samą liczbą rozegranych meczów. W tym momencie podopieczni Adriana Siemieńca plasują się na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy. 

Jeśli drużyna Mariusza Misiury w poniedziałek pokona na wyjeździa Piasta Gliwice, wróci na pierwsze miejsce. Będzie miała jednak o jeden mecz rozegrany więcej, więc prowadzenie trzeba będzie postrzegać z pewnym dystansem.

W następnej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia zagra na wyjeździe zCracovią. Motor Lublin natomiast podejmie Lechię Gdańsk.

DJB: Kto ma największe szanse na triumf w Lidze Europy? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
PKO Ekstraklasa
20. Kolejka
07.02.2026
17:30
Zakończony
Afimico Pululu
13'
Samed Bazdar
72'
Jesus Imaz
76'
Taras Romanczuk
90+-2'
Mbaye Ndiaye
31'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Jagiellonia Białystok
Motor Lublin
Rezerwowi

Statystyki meczu

Jagiellonia Białystok
4 - 1
Motor Lublin
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
22
13
Strzały celne
11
5
Strzały niecelne
7
2
Strzały zablokowane
4
6
Ataki
82
69
Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
Jesus Imaz (Jagiellonia)
Jesus Imaz (Jagiellonia)Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w kurtce sportowej z logo klubu sportowego stoi na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
Adrian SiemieniecAleksander KalkaAFP
ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEOEMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFPAFP

