Jagiellonia Białystok przystępowała do tego spotkania z jasnym celem - odnieść zwycięstwo i zameldować się na pierwszym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Już w 14. minucie podopieczni Adriana Siemieńca pokazali, że możliwość wskoczenia na pierwsze miejsce ich nie paraliżuje. Wtedy gola na 1:0 zdobył Amifico Pululu.

Krótko po tej bramce mecz w Białymstoku został przerwany. Powodem były fatalne warunki widoczności po tym, jak kibice odpalili środki pirotechniczne.

Przerwa nie trwała jednak bardzo długo, a kilka chwil po niej bramkarz Jagiellonii Białystok popełnił dość poważny błąd.

Piłka po strzale Mbaye Ndiaye leciała prosto w Sławomira Abramowicza, ale mimo to polski bramkarz nie był w stanie odbić futbolówki do boku. Mimo że strzał nie był silny, przełamała jego ręce i wpadła do bramki.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:1.

Jagiellonia bez litości dla Motoru. Mamy nowego lidera PKO BP Ekstraklasy

Kolejny gol padł dopiero w 72. minucie i zdobyła go Jagiellonia Białystok. Znakomita trójkowa akcja zakończyła się trafieniem. Najpierw w polu karnym rywali znakomicie zachował się Jesus Imaz, później Amifico Pululu przedłużył piłkę do Sameda Bazdara, a ten wbił ją do siatki z minimalnej odległości.

76. minuta to kolejny błąd w wyprowadzeniu piłki Motoru Lublin. Jesus Imaz po chwili stanął "sam na sam" z bramkarzem gości i pokonał go bardzo efektowną podcinką. Było już 3:1, więc prowadzenie Jagiellonii stało się bezpieczne.

W 92. minucie padł ostatni gol w tym spotkaniu. Bramkę na 4:1 dla Jagiellonii zdobył Taras Romanczuk. Legendarny pomocnik Białostoczan trafił głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Postawił tym samym kropkę nad "i", jeśli chodzi o awans drużyny na 1. miejsce w tabeli Ekstraklasy.

Więcej goli w tym meczu już nie padło. Skończyło się 4:1 dla Jagiellonii.

Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia Białystok prześcignęła Wisłę Płock z tą samą liczbą rozegranych meczów. W tym momencie podopieczni Adriana Siemieńca plasują się na czele tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Jeśli drużyna Mariusza Misiury w poniedziałek pokona na wyjeździa Piasta Gliwice, wróci na pierwsze miejsce. Będzie miała jednak o jeden mecz rozegrany więcej, więc prowadzenie trzeba będzie postrzegać z pewnym dystansem.

W następnej kolejce Ekstraklasy Jagiellonia zagra na wyjeździe zCracovią. Motor Lublin natomiast podejmie Lechię Gdańsk.

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 4 - 1 Motor Lublin Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 22 13 Strzały celne 11 5 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 4 6 Ataki 82 69

