Przewrót na szczycie PKO BP Ekstraklasy. Nowy lider po 13. kolejce. [Tabela]

Aleksy Kiełbasa

13. kolejka PKO BP Ekstraklasy przyniosła kibicom dwa hitowe mecze. Legia Warszawa w "Klasyku" zagrała z Lechem Poznań, natomiast lider, czyli Jagiellonia Białystok, mierzyła się na wyjeździe z wiceliderem - Górnikiem Zabrze. Jak wygląda tabela Ekstraklasy po tym weekendzie?

Kadr z meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok
Kadr z meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia BiałystokEurasia Sport ImagesGetty Images

Bez wątpienia najlepiej zapowiadającymi się meczami 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, były "Klasyk", czyli starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań oraz konfrontacja Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie "Wojskowi" i "Kolejorz" zapewnili nam mało emocjonujące widowisko, okraszone bezbramkowym remisem. Dużo ciekawiej było natomiast w Zabrzu, gdzie lokalny Górnik pokonał "Dumę Podlasia" po golu samobójczym. W związku z tymi wynikami w ligowej tabeli doszło do niemałych przetasowań.

Tabela Ekstraklasy po 13. kolejce. Oto kolejność po meczach Legia - Lech, Górnik - Jagiellonia

Przed meczami 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy liderem była Jagiellonia Białystok z dorobkiem 24 punktów. Tuż za jej plecami plasował się Górnik Zabrze, który do "Jagi" tracił jeden punkt, mimo że miał na koncie o jedno spotkanie więcej. Podium zamykała Cracovia z 21 punktami.

Lech Poznań był dopiero szósty (19 punktów), a Legia Warszawa dziewiąta (15 punktów). Natomiast w stracie spadkowej znajdowały się Lechia Gdańsk (10 punktów), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (9 punktów) i Piast Gliwice (7 punktów).

W niedzielny wieczór doszło do kilku przetasowań w tabeli PKO BP Ekstraklasy, w tym jednego, które dotyczyło samego szczytu. Po wygranej z Jagiellonią Białystok, Górnik Zabrze wskoczył bowiem na fotel lidera z przewagą 2 punktów nad klubem z Podlasia. Wygrana Pogoni Szczecin z Cracovią sprawiła natomiast, że warszawska Legia została strącona na odległe 10. miejsce. Jedno "oczko" zapewniło natomiast Lechowi Poznań awans na 5. pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Tabela PKO BP Ekstraklasy po 13. kolejce

  1. Górnik Zabrze, 26 punktów, 13m, 8z, 2r, 3p, bilans bramkowy: 21:11
  2. Jagiellonia Białystok 24 punkty, 12m, 7z, 3r, 2p, bilans bramkowy: 24:15
  3. Cracovia 21 punktów, 12m, 6z, 3r, 3p bilans bramkowy: 21:14
  4. Wisła Płock 21 punktów, 11m, 6z, 3r, 2p bilans bramkowy: 15:8
  5. Lech Poznań 20 punktów, 12m, 5z, 5r, 2p bilans bramkowy: 20:18
  6. Korona Kielce 19 punktów, 13m, 5z, 4r, 4p bilans bramkowy: 16:12
  7. KGHM Zagłębie Lubin 17 punktów, 12m, 4z, 5r, 3p bilans bramkowy: 25:18
  8. Raków Częstochowa 17 punktów, 12m, 5z, 2r, 5p bilans bramkowy: 14:16
  9. Pogoń Szczecin 17 punktów, 13m, 5z, 2r, 6p bilans bramkowy: 20:23
  10. Legia Warszawa 16 punktów, 12m, 4z, 4r, 4p bilans bramkowy: 14:12
  11. Widzew Łódź 16 punktów, 13m, 5z, 1r, 7p bilans bramkowy: 20:20
  12. Radomiak Radom 15 punktów, 12m, 4z, 3r, 5p bilans bramkowy: 22:22
  13. Arka Gdynia 15 punktów, 13m, 4z, 3r, 6p bilans bramkowy: 9:20
  14. Motor Lublin 14 punktów, 12m, 3z, 5r, 4p bilans bramkowy: 16:21
  15. GKS Katowice 14 punktów, 13m, 4z, 2r, 7p bilans bramkowy: 17:24
  16. Lechia Gdańsk 10 punktów, 13m, 3z, 3r, 6p bilans bramkowy: 22:29
  17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10 punktów, 13m, 2z, 4r, 7p bilans bramkowy: 17:25
  18. Piast Gliwice 7 punktów, 11m, 1z, 4r, 6p bilans bramkowy: 10:15

