Przewrót na szczycie PKO BP Ekstraklasy. Nowy lider po 13. kolejce. [Tabela]

Tabela Ekstraklasy po 13. kolejce. Oto kolejność po meczach Legia - Lech, Górnik - Jagiellonia

Przed meczami 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy liderem była Jagiellonia Białystok z dorobkiem 24 punktów. Tuż za jej plecami plasował się Górnik Zabrze, który do "Jagi" tracił jeden punkt, mimo że miał na koncie o jedno spotkanie więcej. Podium zamykała Cracovia z 21 punktami.

Lech Poznań był dopiero szósty (19 punktów), a Legia Warszawa dziewiąta (15 punktów). Natomiast w stracie spadkowej znajdowały się Lechia Gdańsk (10 punktów), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (9 punktów) i Piast Gliwice (7 punktów).

W niedzielny wieczór doszło do kilku przetasowań w tabeli PKO BP Ekstraklasy, w tym jednego, które dotyczyło samego szczytu. Po wygranej z Jagiellonią Białystok, Górnik Zabrze wskoczył bowiem na fotel lidera z przewagą 2 punktów nad klubem z Podlasia. Wygrana Pogoni Szczecin z Cracovią sprawiła natomiast, że warszawska Legia została strącona na odległe 10. miejsce. Jedno "oczko" zapewniło natomiast Lechowi Poznań awans na 5. pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Tabela PKO BP Ekstraklasy po 13. kolejce

Piłkarze Jagielloni Białystok w sezonie 2025/2026 MOHAMMED BADRA EPA

Piłkarze Lecha Poznań w meczu Ekstraklasy z Pogonią Szczecin Jakub Kaczmarczyk PAP

Jarosław Kubicki i Jesus Imaz podczas meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok Art Service PAP

