Przewrót na szczycie PKO BP Ekstraklasy. Nowy lider po 13. kolejce. [Tabela]
13. kolejka PKO BP Ekstraklasy przyniosła kibicom dwa hitowe mecze. Legia Warszawa w "Klasyku" zagrała z Lechem Poznań, natomiast lider, czyli Jagiellonia Białystok, mierzyła się na wyjeździe z wiceliderem - Górnikiem Zabrze. Jak wygląda tabela Ekstraklasy po tym weekendzie?
Bez wątpienia najlepiej zapowiadającymi się meczami 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, były "Klasyk", czyli starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań oraz konfrontacja Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok. Ostatecznie "Wojskowi" i "Kolejorz" zapewnili nam mało emocjonujące widowisko, okraszone bezbramkowym remisem. Dużo ciekawiej było natomiast w Zabrzu, gdzie lokalny Górnik pokonał "Dumę Podlasia" po golu samobójczym. W związku z tymi wynikami w ligowej tabeli doszło do niemałych przetasowań.
Tabela Ekstraklasy po 13. kolejce. Oto kolejność po meczach Legia - Lech, Górnik - Jagiellonia
Przed meczami 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy liderem była Jagiellonia Białystok z dorobkiem 24 punktów. Tuż za jej plecami plasował się Górnik Zabrze, który do "Jagi" tracił jeden punkt, mimo że miał na koncie o jedno spotkanie więcej. Podium zamykała Cracovia z 21 punktami.
Lech Poznań był dopiero szósty (19 punktów), a Legia Warszawa dziewiąta (15 punktów). Natomiast w stracie spadkowej znajdowały się Lechia Gdańsk (10 punktów), Bruk-Bet Termalica Nieciecza (9 punktów) i Piast Gliwice (7 punktów).
W niedzielny wieczór doszło do kilku przetasowań w tabeli PKO BP Ekstraklasy, w tym jednego, które dotyczyło samego szczytu. Po wygranej z Jagiellonią Białystok, Górnik Zabrze wskoczył bowiem na fotel lidera z przewagą 2 punktów nad klubem z Podlasia. Wygrana Pogoni Szczecin z Cracovią sprawiła natomiast, że warszawska Legia została strącona na odległe 10. miejsce. Jedno "oczko" zapewniło natomiast Lechowi Poznań awans na 5. pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy.
Tabela PKO BP Ekstraklasy po 13. kolejce
- Górnik Zabrze, 26 punktów, 13m, 8z, 2r, 3p, bilans bramkowy: 21:11
- Jagiellonia Białystok 24 punkty, 12m, 7z, 3r, 2p, bilans bramkowy: 24:15
- Cracovia 21 punktów, 12m, 6z, 3r, 3p bilans bramkowy: 21:14
- Wisła Płock 21 punktów, 11m, 6z, 3r, 2p bilans bramkowy: 15:8
- Lech Poznań 20 punktów, 12m, 5z, 5r, 2p bilans bramkowy: 20:18
- Korona Kielce 19 punktów, 13m, 5z, 4r, 4p bilans bramkowy: 16:12
- KGHM Zagłębie Lubin 17 punktów, 12m, 4z, 5r, 3p bilans bramkowy: 25:18
- Raków Częstochowa 17 punktów, 12m, 5z, 2r, 5p bilans bramkowy: 14:16
- Pogoń Szczecin 17 punktów, 13m, 5z, 2r, 6p bilans bramkowy: 20:23
- Legia Warszawa 16 punktów, 12m, 4z, 4r, 4p bilans bramkowy: 14:12
- Widzew Łódź 16 punktów, 13m, 5z, 1r, 7p bilans bramkowy: 20:20
- Radomiak Radom 15 punktów, 12m, 4z, 3r, 5p bilans bramkowy: 22:22
- Arka Gdynia 15 punktów, 13m, 4z, 3r, 6p bilans bramkowy: 9:20
- Motor Lublin 14 punktów, 12m, 3z, 5r, 4p bilans bramkowy: 16:21
- GKS Katowice 14 punktów, 13m, 4z, 2r, 7p bilans bramkowy: 17:24
- Lechia Gdańsk 10 punktów, 13m, 3z, 3r, 6p bilans bramkowy: 22:29
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10 punktów, 13m, 2z, 4r, 7p bilans bramkowy: 17:25
- Piast Gliwice 7 punktów, 11m, 1z, 4r, 6p bilans bramkowy: 10:15