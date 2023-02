Wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie Ekstraklasy, "Niebiescy" wrócą do niej i zajmą miejsce im należne w elicie polskiego futbolu. Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie meczami Górnika i Ruchu może stać się koniecznością rozegranie Wielkich Derbów Śląska na największą arenę regionu - Stadion Śląski w Chorzowie. Do ostatniego meczu o prymat na Śląsku doszło w sezonie 2016/17, gdy Ruch grał w Ekstraklasie. Na początku bieżącego sezonu doszło do derbów w Pucharze Polski - 1 września 2022 r. na obiekcie przy ulicy Cichej, Górnik pokonał Ruch 1-0 po fantastycznej bramce obrońcy, Rafała Janickiego.