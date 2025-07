Zacznijmy od najnowszej historii i ostatniego starcia pomiędzy Legią a Lechem. W 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy "Kolejorz" jechał do stolicy z jasnym celem. W przypadku zwycięstwa wracał na fotel lidera rozgrywek i mógł już wjechać na autostradę do dziewiątego tytułu mistrzowskiego. Spotkanie nie zachwyciło, ale gol Aliego Gholizadeha w 77. minucie już tak. Irańczyk swoim trafieniem uszczęśliwił cały Poznań, a Lech kilkanaście dni później świętował mistrzostwo.

Ten mecz został zapamiętany przez pryzmat tego, co wydarzyło się na trybunach. Była to ostatnia kolejka sezonu. Legia potrzebowała zwycięstwa, aby zostać mistrzem Polski. Goście w 69. minucie prowadzili 2:0 po golach Domagoja Antolicia i Michała Kucharczyka. Kilka minut później kibice gospodarzy postanowili przerwać mecz i wbiegli na murawę. Sędzia przerwał rywalizację, a mecz zakończył się wielkim skandalem.

To spotkanie miało niezwykłą dramaturgię, a najciekawsze rzeczy działy się w ostatnich 10 minutach. Poznaniacy wyszli na prowadzenie w 82. minucie za sprawą Tomasza Kędziory. Chwilę później wyrównał Maciej Dąbrowski i mogłoby się wydawać, że spotkanie zakończy się remisem. W ostatniej akcji meczu Kasper Hamalainen wyprowadził atak ze środkowej strefy boiska podając do Adama Hlouska. Czech pobiegł z piłką i dośrodkował wprost na głowę Fina, który uciszył stadion przy ulicy Bułgarskiej i jednocześnie swój były klub.

Losy tytułu mistrzowskiego bardzo często rozstrzygały się właśnie w pojedynkach Legii i Lecha. Podobnie było 10 lat temu. Wówczas w pierwszej kolejce rundy finałowej poznaniacy jechali do Warszawy. Był to jednocześnie rewanż za finał Pucharu Polski, który rozegrany został tydzień wcześniej. Na PGE Narodowym górą byli warszawianie (2:1). W lidze triumfował zespół prowadzony przez Macieja Skorżę. Wygrana przy Łazienkowskiej sprawiła, że poznaniacy wskoczyli na fotel lidera i go nie oddali do końca rozgrywek.