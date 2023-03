Przerwana seria, nie będzie kopy w Ekstraklasie. Ma czego żałować!

Starcie sąsiadów w tabeli, Warty Poznań i Cracovii, teoretycznie powinno dostarczyć emocji. A to dlatego, że zmierzyły się dwa zespoły, którym raczej nie grozi już spadek, bo przecież kolejka zagrożonych ekip za nimi jest nad wyraz liczna, a i o awansie do pucharów raczej nie mają co myśleć. Ale zawsze jest też druga strona starć "Zielonych" i "Pasów" - odkąd Warta wróciła do Ekstraklasy, mierzyła się z Cracovią sześć razy: w lidze i Pucharze Polski. Ani razu w tych meczach nie padły więcej niż dwie bramki, ani razu nie zdarzyło się też, by obie drużyny w jednym spotkaniu zdobyły bramki. Ale też nigdy nie było remisu 0-0, tak nielubianego przez kibiców.