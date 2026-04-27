Przełomowy moment dla Podolskiego ws. Górnika Zabrze. Już podano datę

Kapitalnie w obecnie trwającej kampanii PKO BP Ekstraklasie spisuje się ekipa prowadzona przez Michala Gasparika. Górnik pozytywnie zaskakuje kraj i dzielnie walczy o sensacyjny tytuł mistrza Polski. Na razie o zaledwie trzy punkty lepszy jest prowadzący w tabeli Lech Poznań, lecz przez najbliższe tygodnie może zdarzyć się dosłownie wszystko. Równie bardzo jak na złoty medal, kibice czekają także na przejęcie klubu przez Lukasa Podolskiego z rąk miasta.

Firma należąca do mistrza świata z 2014 roku co prawda ma już kilka procent akcji, ale wciąż większość należy do samorządu Zabrza. 40-latek wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na zmianie sytuacji i chyba wreszcie się doczeka. Kilka dni po ważnym zwycięstwie Górnika w Białymstoku ważny komunikat dla mieszkańców pojawił się na stronie "miastozabrze.pl". Dowiadujemy się z niego, że proces prywatyzacji wchodzi w kluczowy etap. Przedstawiono już nawet kluczowe daty.

Ta najważniejsza to oczywiście podpisanie umów kończących wyżej wspomniany proces. Wielki moment zaplanowano na 23 maja. Co stanie się wcześniej? "Do 6 maja - przygotowanie ostatecznych wersji umów i przekazanie ich Radzie Miasta oraz Radzie Nadzorczej. Do 13 maja - przekazanie radnym oficjalnej informacji o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Do 20 maja - sesja Rady Miasta i podjęcie uchwały umożliwiającej sprzedaż akcji" - czytamy w oświadczeniu. "Finał zaplanowano na dzień ostatniego meczu sezonu 2025/2026. Górnik Zabrze zmierzy się wtedy z Radomiakiem Radom" - chwalą się urzędnicy.

Lukas Podolski wreszcie może mieć większość akcji Górnika. Miasto ogłasza

Nie zabrakło także komentarza ze strony prezydenta. "Proszę o wyrozumiałość. Wcześniej operowaliśmy raczej perspektywą miesięcy, dziś mówimy o konkretnych datach. To pokazuje, jak bardzo proces przyspieszył. Chcemy go zamknąć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Traktujmy ten harmonogram jako wyraz dobrej woli i determinacji obu stron. Naszym celem jest sfinalizowanie prywatyzacji wraz z końcem sezonu, tak aby wspólnie z kibicami świętować nie tylko sukcesy sportowe, ale też nowy rozdział w historii Górnika Zabrze" - powiedział Kamil Żbikowski.

Kończąca się powoli kampania będzie więc chyba przełomowa dla ekipy z województwa śląskiego nie tylko pod kątem sportowym. Drużyna jest o krok od gry w europejskich pucharach. Gdyby do tego sfinalizowano proces prywatyzacji, to kibice byliby w siódmym niebie.

