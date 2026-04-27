Przełomowy moment dla Podolskiego ws. Górnika Zabrze. Już podano datę
Lukas Podolski robi wszystko, by Górnik Zabrze odzyskał dawny blask. Początkowo napastnik imponował na boisku, teraz natomiast prężnie działa w temacie przejęcia zasłużonego klubu. Wielomiesięczny wysiłek Niemca jeszcze nie osiągnął oczekiwanych przez niego skutków. Wiele jednak wskazuje na to, że już niedługo nastąpi długo wyczekiwany przełom. Na oficjalnej stronie miasta leżącego w województwie śląskim pojawił się radosny dla kibiców komunikat.
Kapitalnie w obecnie trwającej kampanii PKO BP Ekstraklasie spisuje się ekipa prowadzona przez Michala Gasparika. Górnik pozytywnie zaskakuje kraj i dzielnie walczy o sensacyjny tytuł mistrza Polski. Na razie o zaledwie trzy punkty lepszy jest prowadzący w tabeli Lech Poznań, lecz przez najbliższe tygodnie może zdarzyć się dosłownie wszystko. Równie bardzo jak na złoty medal, kibice czekają także na przejęcie klubu przez Lukasa Podolskiego z rąk miasta.
Firma należąca do mistrza świata z 2014 roku co prawda ma już kilka procent akcji, ale wciąż większość należy do samorządu Zabrza. 40-latek wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na zmianie sytuacji i chyba wreszcie się doczeka. Kilka dni po ważnym zwycięstwie Górnika w Białymstoku ważny komunikat dla mieszkańców pojawił się na stronie "miastozabrze.pl". Dowiadujemy się z niego, że proces prywatyzacji wchodzi w kluczowy etap. Przedstawiono już nawet kluczowe daty.
Ta najważniejsza to oczywiście podpisanie umów kończących wyżej wspomniany proces. Wielki moment zaplanowano na 23 maja. Co stanie się wcześniej? "Do 6 maja - przygotowanie ostatecznych wersji umów i przekazanie ich Radzie Miasta oraz Radzie Nadzorczej. Do 13 maja - przekazanie radnym oficjalnej informacji o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Do 20 maja - sesja Rady Miasta i podjęcie uchwały umożliwiającej sprzedaż akcji" - czytamy w oświadczeniu. "Finał zaplanowano na dzień ostatniego meczu sezonu 2025/2026. Górnik Zabrze zmierzy się wtedy z Radomiakiem Radom" - chwalą się urzędnicy.
Lukas Podolski wreszcie może mieć większość akcji Górnika. Miasto ogłasza
Nie zabrakło także komentarza ze strony prezydenta. "Proszę o wyrozumiałość. Wcześniej operowaliśmy raczej perspektywą miesięcy, dziś mówimy o konkretnych datach. To pokazuje, jak bardzo proces przyspieszył. Chcemy go zamknąć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Traktujmy ten harmonogram jako wyraz dobrej woli i determinacji obu stron. Naszym celem jest sfinalizowanie prywatyzacji wraz z końcem sezonu, tak aby wspólnie z kibicami świętować nie tylko sukcesy sportowe, ale też nowy rozdział w historii Górnika Zabrze" - powiedział Kamil Żbikowski.
Kończąca się powoli kampania będzie więc chyba przełomowa dla ekipy z województwa śląskiego nie tylko pod kątem sportowym. Drużyna jest o krok od gry w europejskich pucharach. Gdyby do tego sfinalizowano proces prywatyzacji, to kibice byliby w siódmym niebie.