Przełomowe wieści z Poznania. Zapadła decyzja ws. gwiazdy Lecha

Kacper Dąderewicz

Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl podaje, że decyzja ws. Aliego Gholizadeha już zapadła. Według dziennikarza z Poznania reprezentant Iranu podpisał już nową umowę z "Kolejorzem". - Tydzień temu wydawało się to niemożliwe - dodaje Dobrasz. W jednym z ostatnich meczów piłkarz odniósł bowiem bardzo poważnie wyglądającą kontuzję kolana, która wykluczy go z gry na wiele miesięcy.

Patrik Walemark, Ali Gholizadeh i Joel Pereira, piłkarze Lecha Poznań w niebieskich koszulkach na murawie stadionu.
Patrik Walemark, Ali Gholizadeh, Joel Pereira. Piłkarze Lecha PozńańGrzegorz WajdaEast News

Ali Gholizadeh zerwał więzadło krzyżowe przednie w bardzo niekorzystnym momencie. Tuż przed mistrzostwami świata i przed wygaśnięciem jego umowy z Lechem Poznań.

Klub ze stolicy Wielkopolski znalazł się więc w bardzo niekomfortowym położeniu. Początkowa narracja była taka, że umowa z kontuzjowanym Gholizadehem nie zostanie prolongowana.

Szybko jednak doszło do zmiany. We wtorek 12 maja "Meczyki" informowały, że Lech jednak rozpoczął rozmowy z Gholiadehem, który w minionym sezonie był jedną z największych gwiazd nie tylko samego Lecha, ale także całej PKO BP Ekstraklasy.

Media: Ali Gholizadeh zostaje w Lechu Poznań. Nowa umowa pomimo kontuzji

Minął dzień, a Dawid Dobrasz poinformował, że wspomniane rozmowy zakończyły się pozytywnie. Według poznańskiego dziennikarza Irańczyk podpisał już roczną umowę z Lechem Poznań.

- Według naszych ustaleń w środę doszło do finalizacji rozmów. Gholizadeh złożył podpis pod roczną umową. Z okazji parafowania nowego kontraktu odbyła się także okazjonalna sesja zdjęciowa - podają "Meczyki".

W tym momencie Ali Gholizadeh skupi się na jak najszybszym powrocie na boisko. Operację kolana piłkarz przejdzie dopiero po zakończeniu bieżącego sezonu. Taki scenariusz daje nadzieję na to, że irański gwiazdor po powrocie do formy znowu będzie zachwycał na polskich boiskach.

W tym sezonie Ali Gholizadeh rozegrał 19 meczów w PKO BP Ekstraklasie. Strzelił 6 goli i zanotował 4 asysty. Dołożył bardzo dużą cegiełkę do potencjalnego mistrzostwa Lecha Poznań, które w tym momencie jest już bardzo bliskie.

Fatalnej kontuzji doznał w meczu wyjazdowym z Motorem Lubin (2 maja). Ali Gholizadeh zszedł z boiska już w 19. minucie. A raczej został zniesiony na noszach. Od początku było widać, że mamy do czynienia z naprawdę poważnym urazem.

Piłkarz w niebieskiej koszulce Lecha Poznań z rozłożonymi rękami celebruje zdobycie gola na boisku, w tle inni zawodnicy oraz rozmyty tłum kibiców na trybunach.
Ali Gholizadeh wykorzystał fatalny błąd ChovanaMonika WantołaINTERIA.PL
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w niebieski strój Lecha Poznań, drugi w biały strój Legii Warszawa, obaj skoncentrowani na grze na zielonym boisku stadionu.
Ali Gholizadeh dał Lechowi Poznań prowadzenie już w trzeciej minucieMonika WantołaINTERIA.PL
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu piłkarskiego. Jeden zawodnik ubrany w niebieską koszulkę z białymi spodenkami, drugi w czarnej koszulce z zielonymi elementami i widocznym numerem 89. W tle pusta trybuna oraz plansza z napisem ...
Leo Bengtsson dobrze podał, Ali Gholizadeh "na raty" akcję wykończyłMonika WantołaINTERIA.PL
