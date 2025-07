Przełom w sprawie przejęcia Górnika. To może wywołać wielki szok

Sprawa prywatyzacji Górnika Zabrze ciągnie się od dłuższego czasu. Miasto będące faktycznym właścicielem klubu wyrażało chęć odsprzedania posiadanych 80% akcji klubu, co pozwoliłoby de facto na przejęcie kontroli nad klubem.

Temat był aktualny jeszcze za kadencji odwołanej w wyniku referendum Agnieszki Rupniewskiej . Powołana przez rząd na pełniącą funkcję prezydenta Ewa Weber popchnęła ten proces do przodu.

Ustalono, że do 6 czerwca zainteresowane podmioty miały czas na przeprowadzenie analizy ksiąg finansowych klubu oraz zadeklarowanie dalszej chęci udziału w negocjacjach. Kolejnym krokiem były rozmowy przedstawicieli komisji ds. prywatyzacji Górnika z przedstawicielami zainteresowanych. Ostatecznym terminem na złożenie wstępnych ofert kupna spółki Górnik Zabrze S.A. był 30 czerwca 2025 roku . Zainteresowane strony miały czas na złożenie wniosku do 23:59.

Według doniesień "slaskisport.pl", zainteresowane kupnem ma być również Konsorcjum ZARYS-Tabol . Ten podmiot jednak zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu do 10 lipca, co tłumaczy się "operacjami finansowymi, jakie w najbliższym czasie mają mieć miejsce i wpłynąć na wartość akcji" klubu.

Wygląda więc na to, że mamy przełom w sprawie prywatyzacji Górnika. Docelowo ten proces miał się zamknąć do połowy października, lecz niewykluczone, że stanie się to wcześniej. Za taką opcją stoi również Ewa Weber, jak i sam Podolski.