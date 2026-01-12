Przełom w sprawie Grosickiego, to tam ma grać w kolejnych latach. "Jest porozumienie"
Kamil Grosicki w 2021 roku, po wielu latach przerwy, powrócił do swojego macierzystego klubu, czyli Pogoni Szczecin i z "Portowcami" ma on obecnie kontrakt ważny jeszcze do końca bieżącego sezonu. Od dłuższego czasu było więc głośno o tym, jaki będzie następny krok piłkarza - prolongata, czy może zmiana barw, a wszystko odbywało się w dosyć napiętej atmosferze na linii gracz - zarząd drużyny. Teraz jednak wydaje się, że sprawa naprawdę zmierza już do swego zakończenia.
Pogoń Szczecin to dla Kamila Grosickiego wyjątkowy klub - wszak to właśnie w barwach "Portowców" stawiał on swoje pierwsze kroki w karierze piłkarskiej i również jako członek zespołu z Pomorza Zachodniego debiutował on w seniorskim futbolu.
Nie dziwi więc, że gdy "Grosik" w 2021 roku powrócił na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, to był to zarówno dla niego samego, jak i kibiców PS wyjątkowo wzruszający moment. Skrzydłowy z miejsca też stał się na nowo jednym z liderów zespołu.
Zamieszanie wokół kontraktu Grosickiego z Pogonią. Sprawa powinna niebawem dobiec końca
Obecna umowa zawodnika z Pogonią wygasa jednak wraz z końcem czerwca - od pewnego czasu zasadne więc było pytanie o to, co wydarzy się dalej. Jeszcze pod koniec listopada Grosicki informował o tym, że przeprowadził pierwsze pozytywne rozmowy w temacie z dyrektorem generalnym Tanem Keslerem oraz właścicielem klubu, Alexem Haditaghim.
Później jednak sytuacja mocno się skomplikowała - głośno było zwłaszcza o obszernym komunikacie ze strony Haditaghiego, w którym padły m.in. szczegóły oferty przedstawionej piłkarzowi. Ten niebawem odpowiedział, że takie informacje nie powinny wyjść poza zacisze gabinetu, a jednocześnie musiał zmierzyć się z krytyką dotyczącą swoich oczekiwań finansowych (i nie tylko).
Przez długi czas wyglądało więc na to, że dojdzie tu do głośnego rozbratu - zwłaszcza, że na boiskowego weterana zerkać zaczął chociażby Widzew Łódź. Wygląda jednak na to, że sprawa znów diametralnie zmieniła swe oblicze, a szczegóły zdradził tu Mateusz Borek w programie "Kanału Sportowego" pt. "Moc futbolu".
Jest porozumienie Kamila Grosickiego z prezesem Alexem Haditaghi. Reprezentant Polski będzie grał w Pogoni przez kolejne półtora roku plus pewnie następne 12 miesięcy, jeśli rozegra tyle meczów, ile będzie zapisane w kontrakcie. Umowa nie jest jednak jeszcze parafowana. Obie strony są na dobrej drodze, żeby się dogadać
Tym samym zapewne już niebawem cała saga znajdzie swoje domknięcie - o ile oczywiście nic się nie "wysypie" na ostatniej prostej.
PKO BP Ekstraklasa. Pogoń Szczecin w środku stawki
Pogoń Szczecin to na ten moment 10. drużyna PKO BP Ekstraklasy, mająca w swym dorobku 21 punktów. Podopieczni Thomasa Thomasberga pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej rozegraja 1 lutego na wyjeździe przeciwko Motorowi Lublin.