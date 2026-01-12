Przełom w sprawie Grosickiego, to tam ma grać w kolejnych latach. "Jest porozumienie"

Pogoń Szczecin to dla Kamila Grosickiego wyjątkowy klub - wszak to właśnie w barwach "Portowców" stawiał on swoje pierwsze kroki w karierze piłkarskiej i również jako członek zespołu z Pomorza Zachodniego debiutował on w seniorskim futbolu.

Nie dziwi więc, że gdy "Grosik" w 2021 roku powrócił na Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, to był to zarówno dla niego samego, jak i kibiców PS wyjątkowo wzruszający moment. Skrzydłowy z miejsca też stał się na nowo jednym z liderów zespołu.

Zamieszanie wokół kontraktu Grosickiego z Pogonią. Sprawa powinna niebawem dobiec końca

Obecna umowa zawodnika z Pogonią wygasa jednak wraz z końcem czerwca - od pewnego czasu zasadne więc było pytanie o to, co wydarzy się dalej. Jeszcze pod koniec listopada Grosicki informował o tym, że przeprowadził pierwsze pozytywne rozmowy w temacie z dyrektorem generalnym Tanem Keslerem oraz właścicielem klubu, Alexem Haditaghim.

Później jednak sytuacja mocno się skomplikowała - głośno było zwłaszcza o obszernym komunikacie ze strony Haditaghiego, w którym padły m.in. szczegóły oferty przedstawionej piłkarzowi. Ten niebawem odpowiedział, że takie informacje nie powinny wyjść poza zacisze gabinetu, a jednocześnie musiał zmierzyć się z krytyką dotyczącą swoich oczekiwań finansowych (i nie tylko).

Przez długi czas wyglądało więc na to, że dojdzie tu do głośnego rozbratu - zwłaszcza, że na boiskowego weterana zerkać zaczął chociażby Widzew Łódź. Wygląda jednak na to, że sprawa znów diametralnie zmieniła swe oblicze, a szczegóły zdradził tu Mateusz Borek w programie "Kanału Sportowego" pt. "Moc futbolu".

Jest porozumienie Kamila Grosickiego z prezesem Alexem Haditaghi. Reprezentant Polski będzie grał w Pogoni przez kolejne półtora roku plus pewnie następne 12 miesięcy, jeśli rozegra tyle meczów, ile będzie zapisane w kontrakcie. Umowa nie jest jednak jeszcze parafowana. Obie strony są na dobrej drodze, żeby się dogadać

Tym samym zapewne już niebawem cała saga znajdzie swoje domknięcie - o ile oczywiście nic się nie "wysypie" na ostatniej prostej.

PKO BP Ekstraklasa. Pogoń Szczecin w środku stawki

Pogoń Szczecin to na ten moment 10. drużyna PKO BP Ekstraklasy, mająca w swym dorobku 21 punktów. Podopieczni Thomasa Thomasberga pierwsze spotkanie w rundzie wiosennej rozegraja 1 lutego na wyjeździe przeciwko Motorowi Lublin.

