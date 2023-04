W pierwszym sobotnim spotkaniu 27. kolejki PKO Ekstraklasy, Wisła Płock przed własną publicznością mierzyła się z Zagłębiem Lubin . Dla obu zespołów był to swego rodzaju mecz o przełamanie, bowiem ostatnie ligowe zwycięstwa odniosły one na początku marca .

Kapitalny występ Gradeckiego w pierwszej połowie

Mimo że oba zespoły od pierwszych minut aktywnie ruszyły do ataków i obserwować mogliśmy wiele sytuacji, początkowo nie przekładało się to na większe zagrożenie po żadnej ze stron . W 24. minucie doskonałą okazję wypracowali sobie "Miedziowi". Po dograniu z prawej strony Marko Poletanovicia , w polu karnym niepilnowany znalazł się Jarosław Jach . Defensor oddał strzał głową z bliskiej odległości, jednak dobrze zareagował Bartłomiej Gradecki .

Bohar ponownie doszedł do głosu w 41. minucie po naprawdę ładnej akcji podopiecznych Waldemara Fornalika . Oddał jednak zbyt słaby strzał, by zaskoczyć dobrze dysponowanego bramkarza .

Fatalny błąd w defensywie pogrążył "Miedziowych"

W 51. minucie Bohar ponownie dał się we znaki defensorom Wisły w ich polu karnym, jednak po kolejnym tego typu rajdzie oddał niecelny strzał obok bramki . Z racji tego, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, to gospodarze otworzyli wynik spotkania . W 54. minucie podanie w obrębie pola karnego od Rafała Wolskiego otrzymał Łukasz Sekulski , który pewnym strzałem pokonał Sokratisa Dioudisa .

"Nafciarze" mieli okazję, by pójść za ciosem w 59. minucie, kiedy po dobrym dograniu z prawej strony Aleksandra Pawlaka , głową w boczną siatkę trafił Bartosz Śpiączka . W 63. minucie na zaskakująca próbę zdecydował się Jakub Rzeźniczak , po którego strzale piłkę na rzut rożny wybił Jach.

W 72. minucie było już 2:0. Fatalny błąd popełniła w tej sytuacji defensywa Zagłębia. Dioudis zagrał krótko do Jarosława Jacha, a ten był całkowicie nieświadomy tego, że za jego plecami czai się Bartosz Śpiączka. Napastnik Wisły odebrał piłkę i podał do Damiana Warchoła, który nie miał najmniejszych problemów z tym, by podwyższyć prowadzenie swojego zespołu.