Do jego zawodników te słowa jakby jednak nie dotarły. Korona od pierwszej minuty zepchnęła bowiem gości do defensywy i z czasem zaczęła ostrzał bramki Karola Niemczyckiego. Jedno uderzenie z dystansu było niecelne, z dwoma bramkarz "Pasów" z trudem dał sobie radę, a do tego pole karne krakowian co chwilę przecinały dośrodkowania z rzutów rożnych.