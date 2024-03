W 24. kolejce PKO BP Ekstraklasy Stal Mielec podejmowała Ruch Chorzów, który ze względu na chorobę wielu piłkarzy przystąpił do tego spotkania w bardzo osłabionym składzie. W pewnym momencie tego spotkania gospodarze prowadzili już 3:0. Wtedy stało się jasne, kto najprawdopodobniej wygra to spotkanie. "Niebiescy" zdołali, co prawda, nawiązać walkę, ale potrafili zdobyć tylko jednego gola.