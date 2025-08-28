Przed polskimi klubami decydujący wieczór. Liga Mistrzów coraz bliżej

Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa staną dziś przed historyczną szansą. Bowiem, po raz pierwszy w historii polska Ekstraklasa ma realną szansę mieć aż cztery zespoły w europejskich pucharach. Oczywiście, prawdopodobnie wszyscy stoczą rywalizację na poziomie Ligi Konferencji, co nie zmienia faktu, że ta perspektywa jest dla kibiców naprawdę interesująca.

Pewny gry w europejskich pucharach jest Lech Poznań. Kolejorz ma pewne miejsce w fazie ligowej Ligi Konferencji, z racji tego, że dotarł do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tam jednak odpadł w dwumeczu z Crveną zvezdą, przez co teraz piłkarze Lecha grają w 4. rundzie el. Ligi Europy. W pierwszym meczu podopieczni Nielsa Frederiksena doznali bolesnej porażki u siebie z Genk aż 1:5. Dziś o 20:00 rewanż w Belgii, w którym jedynie cud pozwoliłby polskiemu zespołowi odrobić straty i awansować do fazy ligowej LE. Mecz będzie można obejrzeć na stronie internetowej TVP Sport. Relacja na żywo również u nas.

Spokojnie do rewanżu podejdzie z pewnością Jagiellonia Białystok. W pierwszym meczu podopieczni Adriana Siemieńca wygrali z Dinamem Tirana 3:0. Dzisiejsze spotkanie o 20:45 obejrzeć będzie można w Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium. Relacja na żywo także w serwisie Interii Sport.

Natomiast Legia Warszawa i Raków Częstochowa nie mogą być jeszcze pewne swojej gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Stołeczny klub wygrał tylko 2:1 ze szkockim Hibernianem, a zespół Marka Papszuna - 1:0 z bułgarską Ardą Kyrdżali. Wojskowi zagrają jednak rewanż u siebie, w przeciwieństwie do piłkarzy Rakowa, którzy lecą do Bułgarii. Mecz Legii, który zacznie się o 21:00, będzie można obejrzeć w TVP 1 oraz na stronie TVP Sport. Od 20:45 spotkanie Rakowa obejrzymy za to w TVP 2, a także na stronie i w aplikacji TVP Sport. Rzecz jasna, relację tekstową z obu tych spotkań przeprowadzimy w naszym serwisie.

Przed polskimi klubami historyczny wieczór. W grze łatwiejsza gra o Ligę Mistrzów

Kluby Ekstraklasy upodobały sobie rozgrywki Ligi Konferencji. Nic dziwnego, bowiem tam najłatwiej jest o punkty do krajowego rankingu UEFA. Z tego powodu tak ważne jest, by dziś wszystkie polskie zespoły awansowały do tych rozgrywek. Bowiem, byłby to potężny zastrzyk punktów dla Ekstraklasy, co przekłada się na lepszą przyszłość naszych drużyn w europejskich pucharach.

Obecnie najwyższa klasa rozgrywkowa w naszym kraju zajmuje 13. pozycję w krajowym rankingu UEFA. Daje ona mistrzowi Polski prawo gry w el. LM już od czwartej rundy. Tym samym jesteśmy pewni jednego zespołu w fazie ligowej Ligi Europy. Apetyty rosną jednak w miarę jedzenia.

Gdyby Ekstraklasa zajęła 11. albo 12. miejsce, zdobywca Pucharu Polski lub trzeci zespół w naszej lidze zaczynałyby eliminacje LE od czwartej rundy. To oznacza pewne miejsce w Lidze Konferencji. Aby jednak można było myśleć o wyższej lokacie w krajowym rankingu UEFA, trzeba spojrzeć na kluby z innych lig. Tuż nad nami znajduje się Norwegia, która ze względu na historyczny awans Bodo/Glimt do Ligi Mistrzów odbiegła Polsce w tabeli. Aktualnie ma nad nami przewagę 1562 oczek, co nie jest stratą nie do odrobienia. Jeżeli zarówno Legii, Rakowowi, Lechowi, jak i Jagiellonii uda się wspólnie awansować do LKE, kluczowe będą uzyskiwane przez te ekipy rezultaty. Łatwiej będzie też nam dogonić Norwegię, jeżeli dziś zarówno Fredrikstad, jak i Rosenborg odpadną w kwalifikacjach. Pierwszy zespół będzie próbował odrobić jednobramkową stratę do Crystal Palace, a drugi będzie bronił wyniku z Mainz.

Natomiast na 11. pozycji znajduje się liga grecka. Olympiakos ma już pewne miejsce w fazie ligowej LM. Z kolei Panathinaikos oraz PAOK powalczą jeszcze o LE. Pierwszy zespół będzie bronił jednobramkowej zaliczki w starciu z Samsunsporem, a drugi będzie chciał odrobić stratę z Rijeką. Ponadto dobrze by było, żeby Anderlecht postawił się AEK-owi Ateny, by kolejny (po Arisie Saloniki) grecki zespół odpadł z europejskich pucharów. Obecnie liga grecka ma 1887 punktów przewagi nad polską Ekstraklasą.

Upragnione 10. miejsce

Jednak najbardziej upragnione przez Polaków jest 10. miejsce w rankingu UEFA. Ono daje mistrzowi kraju bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Aktualnie tę pozycję zajmuje czeska ekstraklasa. Swoją pozycję wzmocniła, dzięki awansowi Sparty Praga do Ligi Konferencji. Poza nią, w LM zagra Slavia, a w LE Viktoria Pilzno. W europejskich pucharach zagra też Sigma Ołomuniec, która walczy w el. LE. Czesi będą mieli jednak problem, bowiem muszą odrobić trzybramkową stratę z pierwszego pojedynku z Malmo. Zatem raczej zobaczymy ich w LKE.

Jednak najważniejszy, z punktu widzenia Ekstraklasy, będzie mecz Banika Ostrawy o awans do LKE z NK Celje. Jeżeli Czechom nie uda się odrobić jednobramkowej straty, szanse Polaków na dogonienie naszych południowych sąsiadów wzrosną. Obecnie Czesi mają 5175 punktów przewagi nad Ekstraklasą w rankingu klubowym UEFA. Jednak w przyszłym roku nasza strata zmniejszy się o ponad 2000 oczek, a to ze względu na brak uwzględnienia punktów z sezonu 2021/2022, w którym polskie kluby zdobyły ich mniej, niż czeskie.

