Przebudzenie Pogoni w Łodzi. Trzy gole, czerwona kartka i strzał stadiony świata

Ekipa Pogoni Szczecin w ostatnich sezonach dała się poznać jako zespół, który praktycznie rok do roku przynajmniej walczy o czołowe miejsca w polskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw wysokie standardy w Szczecinie wprowadził Kosta Runjaić, ale po odejściu Niemca tradycję kontynuował Jens Gustafsson, a po nim także Robert Kolendowicz, który szkolił się przy tej dwójce.

Z Kolendowiczem Pogoń w sezonie 2024/2025 zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy, a także dotarła do finału Pucharu Polski. Mogłoby się wydawać, że w kolejnym sezonie obejrzymy kontynuację dobrej pracy 44-latka. Początek rozgrywek dla zespołu ze Szczecina jest jednak bardzo nieudany i to dość łagodne określenie. W pięciu meczach "Portowcy" zdobyli cztery punkty.

Pogoń zwycięża w Łodzi! Przepiękny gol Przyborka

Lepiej sezon rozpoczął się dla Widzewa Łódź, który przed tym sezonem dokonał dużych transferów z nadzieją na walkę o najwyższe lokaty. Zespół prowadzony przez Sopicia w pięciu meczach tego sezonu zdobył siedem oczek, to wciąż start daleki od marzeń, ale pozwalający mieć nadzieję na to, że uda się powalczyć o czołowe lokaty. Obie ekipy spotkały się w szóstej kolejce w Łodzi. Co więcej, z Pogonią przed meczem pożegnał się Eftimios Kuluris.

Na początku spotkania najciekawszą sytuacją był strzał z bardzo dużej odległości w wykonaniu Juwary. Kikolski zdążył jednak w porę cofnąć się do bramki i bez problemu wybronił tę próbę. Niedługo później gospodarze odpowiedzieli za sprawą dobrego zachowania Gallapeniego. Pierwszy strzał został przez Cojocaru obroniony, ale przy drugim już nie miał szans i od 20. minuty Widzew mógł się cieszyć z prowadzenia.

Nie udało się utrzymać dobrego wyniku do przerwy. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy Pogoń dość pomysłowo rozegrała rzut wolny. Piłkę w pole karne dośrodkował Juwara, który na początku połowy próbował strzelać z połowy boiska, futbolówka spadła na głowę Mariana Huja, który doprowadził do remisu strzałem "tam skąd przyszła". Wynikiem remisowym zakończyła się pierwsza część meczu.

Druga połowa rozpoczęła się w dość leniwym tempie, ale Pogoń zyskał przewagę na papierze w 66. minucie. Sędzia ukarał bowiem Bergiera bezpośrednią czerwoną kartką za kopnięcie rywala w twarz. Nie sposób jednak stwierdzić, że to wykluczenie jakoś pomogło gościom, bo gra nie uległa wielkiej zmianie aż do 85. minuty, gdy znakomicie w pole karne wbiegł Kamil Grosicki. Były kadrowicz wyłożył piłkę na linię "szesnastki", a tam czekał na nią Adrian Przyborek, który huknął w boczną siatkę i wyprowadził "Portowców" na prowadzenie, którego już nie oddali.

Statystyki meczu Widzew Łódź 1 - 2 Pogoń Szczecin Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 14 8 Strzały celne 4 4 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 4 0 Ataki 61 55

