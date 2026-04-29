Protest Legii po meczu z Lechem. Jednak zmiana, jest komunikat Ekstraklasy

Wyrzucenie z boiska Rafała Augustyniaka po faulu na Leo Bengtssonie miało kluczowy wpływ na końcowy wynik potyczki przy ulicy Bułgarskiej. Osłabieni przyjezdni zostali kompletnie zdominowani przez gospodarzy i polegli aż 0:4. "Wojskowi" byli sfrustrowani z jednego prostego powodu. Obrońca został wyrzucony z boiska dopiero po tym, gdy sędzia główny skorzystał z interwencji VAR. Początkowo 32-latek miał kontynuować mecz, ale decyzja kilka minut później została zmieniona.

"Nie było żadnych podstaw, żeby VAR interweniował w tej sytuacji. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś naciąganych argumentacji i przynajmniej ta kartka zostanie anulowana. Wynik się nie zmieni, ale będziemy walczyć, by Augustyniak mógł zagrać w następnym spotkaniu" - mówił po ostatnim gwizdku niepocieszony Marek Papszun. Od razu do akcji wkroczyli działacze, którzy zgłosili protest. Rację Warszawianom już przyznało Kolegium Sędziów PZPN, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

W środę na reakcję zdecydowała się ponadto PKO BP Ekstraklasa. Opublikowano pozytywny komunikat dla stołecznej ekipy. "Komisja Ligi po zapoznaniu się z opinią Kolegium Sędziów PZPN, postanowiła uwzględnić protest złożony przez Legię Warszawa w sprawie czerwonej kartki dla Rafała Augustyniaka w spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań - Legia Warszawa" - czytamy na wstępie.

Rafał Augustyniak zagra z Widzewem Łódź. Czerwona kartka anulowana

"W związku z wiążącym stanowiskiem Kolegium Sędziów PZPN Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę. Konsekwencją błędu sędziowskiego jest także to, że w rejestrze napomnień z tego meczu nie będzie figurować żadna kartka dla Rafała Augustyniaka, gdyż regulamin dyscyplinarny PZPN nie przyznaje organom dyscyplinarnym ingerencji w decyzje sędziowskie poprzez możliwość zamiany czerwonej kartki na żółtą" - brzmi najważniejsza część oświadczenia.

Oznacza to, że doświadczony defensor wspomoże swoich kolegów w arcyważnej konfrontacji z Widzewem Łódź. Klasyk zostanie rozegrany 1 maja o godzinie 20:30. Każdy punkt w nim będzie na wagę złota, ponieważ obie drużyny bronią się przed spadkiem do niższej ligi.

Rafał Augustyniak w meczu z Lechem

Paweł Wszołek (z lewej, celebruje zdobycie bramki z Rafałem Augustyniakiem)

Rafał Augustyniak w meczu z Szachtarem Donieck

