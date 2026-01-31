Piątek w Ekstraklasie nie przebiegł tak, jak kibice mogliby sobie tego życzyć. Na inaugurację tegorocznych rozgrywek ligowych odbyło się tylko jedno spotkanie. GKS Katowice wygrał na wyjeździe 2:0 z Zagłębiem Lubin. Na dobry początek prawdziwy popisał dał Bartosz Nowak. Pomocnik już w 2. minucie meczu widowiskowym trafieniem wyprowadził "Gieksę" na prowadzenie, a po przerwie asystował przy trafieniu Arkadiusza Jędrycha.

Pierwszym z trzech sobotnich spotkań były derby Górnego Śląska. Wypełniona po brzegi Arena Zabrze obserwowała starcie miejscowego Górnika z Piastem Gliwice. Zdecydowanym faworytem, przynajmniej na papierze, byli zajmujący drugą pozycję w tabeli gospodarze.

Wymiana ciosów w Derbach Śląska. Piast zaskoczył wicelidera

Emocji nie brakowało od pierwszego gwizdka. Ze zdecydowany atakami ruszył Górnik, który już w początkowych fragmentach meczu mógł objąć prowadzenie. W 8. minucie strzałem z dystansu Frantiska Placha zaskoczyć próbował Jarosław Kubicki. Pomocnik gospodarzy uderzył jednak wprost w bramki, a dobrze ustawiony Słowak nie miał problemów z interwencją

Plach pozostał czujny również w 19. minucie, gdy zdołał sparować strzał z ostrego kąta Maksyma Chłania. Słowak skapitulował cztery minuty później, gdy precyzyjnym uderzeniem głową popisał się Rafał Janicki. Radość defensora Górnika trwała jednak bardzo krótko - prowadzący to spotkanie Piotr Lasyk odgwizdał pozycję spaloną strzelca. I jak pokazały powtórki telewizyjne, była to słuszna decyzja.

W 25. minucie na stadionie w Zabrzu zapanowała konsternacja, a chwilę później pojawiły się przeraźliwe gwizdy. Z prawej strony boiska piłkę w pole karne Górnika dośrodkował Leandro Sanca. Powstałą w "szesnastce" lukę w idealny sposób wypełnił Quentin Boisgard. Francuz oddał strzał głową, z którym Marcel Łubik sobie nie poradził. A powinien, gdyż strzał nie był zbyt mocny, a futbolówka przeleciała tuż przy dłoni młodzieżowego reprezentanta Polski.

Wicelider popełnił jeden błąd w defensywie, który Piast bezlitośnie wykorzystał. Po utracie gola napór podopiecznych Michala Gasparika nie opadł. Efekt tego kibice zobaczyli jeszcze w pierwszej połowie.

Plach skutecznie interweniował po kolejnym strzale Górnika, tym razem ze strony Brandona Dominguesa. Piłka po tej obronie powędrowała jednak w stronę Erika Janży. Kapitan Górnika popisał się dużym spokojem i precyzyjnym uderzeniem przy dalszym słupku szybko wyrównał wynik spotkania.

Gol Chłania przesądził o wszystkim. Dominacja Górnika po przerwie

Wpadkę z pierwszej połowy zawodnicy Górnika bardzo szybko zrekompensowali swoim kibicom. Już pięć minut po przerwie obiekt w Zabrzu po raz drugi tego dnia ryknął z radości. Umiejętne dogranie z lewej strony boiska Kubickiego znakomitym, precyzyjnym uderzeniem wykończył Chłań. Ukrainiec strzelił trzeciego gola w tym sezonie, a jego zespół w ekspresowym tempie odwrócił wynik spotkania.

Stracone bramki szybko sprawiły, że z zawodników Piasta uleciał entuzjazm, który można było zaobserwować jeszcze w pierwszej części spotkania. Przyjezdni starali się skonstruować sensowny atak pozycyjny, lecz zdecydowana większość z nich była rozbijana przez defensywę Górnika.

Po golu Chłania mecz wyraźnie stracił na swoim tempie. Piotr Lasyk coraz częściej musiał przerywać grę z powodu kolejnych przewinień. Działało to rzecz jasna na korzyść Górnika, którego zawodnicy umiejętnie dysponowali prowadzeniem. W późniejszych fragmentach meczu gospodarze mieli swoje okazje, lecz Plach swoją postawą uratował zespół przed jeszcze dotkliwszą porażką.

Niewiele zabrakło, by Piast nieoczekiwanie tuż przed końcowym gwizdkiem wyrównał stan meczu. Kibice Górnika zamarli, gdy piłkę głową uderzał wprowadzony z ławki Jorge Felix. Wieloletnia gwiazda Piasta mogła skryć twarz w dłoniach, gdy futbolówka po jego próbie odbiła się od poprzeczki, po czym wróciła do gry. Ostatecznie kolejnego zwrotu już nie było, chociaż w ostatnich sekundach pod bramką Górnika pojawił się nawet golkiper Piasta.

Górnik wygrywając 2:1 z Piastem przynajmniej do jutra będzie liderem Ekstraklasy. Ten stan rzeczy może się zmienić po niedzielnym spotkaniu Wisły Płock z Rakowem Częstochowa.

Statystyki meczu Górnik Zabrze 2 - 1 Piast Gliwice Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 17 9 Strzały celne 8 1 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 4 4 Ataki 62 68

Górnik Zabrze - Piast Gliwice PressFocus Newspix.pl

Górnik Zabrze jest liderem Ekstraklasy Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piast Gliwice nie utrzymał swojej przewagi i uległ Górnikowi Zabrze w Derbach Śląska Grzegorz Wajda/REPORTER East News

