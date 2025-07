Problemy Legii Warszawa, trener bije na alarm. Wygląda to fatalnie

Problemem dla trenera może być jednak skład personalny, w jakim do rywalizacji przystąpi jego drużyna. Ten od razu po swoim przyjściu do "Wojskowych" apelował do działaczy, aby prężnie działali na rynku transferowym. Ci niestety dla niego zdołali na tę chwilę sprowadzić zaledwie... jednego piłkarza, Petera Stojanovicia. Pod kątem transferów największych ligowych rywali, wygląda to wręcz fatalnie.