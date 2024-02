Piłkarska wiosna póki co sprzyja Górnikowi Zabrze. Zespół Jana Urbana w pierwszej kolejce po zimowej przerwie wygrał w Gliwicach z Piastem 3:1, by w poniedziałek pokonać u siebie Koronę Kielce w takich samych rozmiarach. Dzięki zdobytym sześciu punktom drużyna umocniła się na siódmej lokacie w tabeli Ekstraklasy. Do szóstego Rakowa traci trzy oczka, a nad ósmą Stalą ma cztery przewagi (zarówno częstochowianie, jak i mielczanie mają rozegrany jeden mecz mniej). Reklama

Wyniki osiągane przez zawodników Górnika muszą budzić szacunek tym bardziej, że wciąż nie zobaczyli oni na swoich kontach bankowych wypłat za ostatnie dwa miesiące. Podobne problemy natury finansowej klub przechodził w październiku 2023 roku. W piątek o najświeższych kłopotach informował Przegląd Sportowy Onet.

Potwierdzamy, że od wczoraj (czwartek, 15 lutego) występuje dwumiesięczne opóźnienie w wypłatach dla piłkarzy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale niestety nie otrzymaliśmy na czas pieniędzy z KAA Gent za transfer Daisuke Yokoty. Zgodnie z umową, do 15 lutego klub z Belgii miał zapłacić nam pierwszą transzę, czyli połowę ustalonej kwoty (milion euro - red.). Jak tylko dotrą te pieniądze, to będziemy w stanie w bardzo szybkim tempie uregulować zaległości względem zawodników. Celem tego transferu było m.in. zapobiegnięcie kolejnym podobnym sytuacjom ~ Rzecznik Górnika Mateusz Antczak dla Onetu

Przez sześć kolejnych dni nic w tej sprawie się nie zmieniło, o czym powiedział Lukas Podolski dla serwisu WP SportoweFakty. - Wypłat nie było i do tej pory nie ma. Mówię to w czwartek po południu. Jak to ma wpływać na szatnię? Nie będę przecież kłamał. Jestem kapitanem zespołu, a dokładniej jednym z kapitanów. Nie mogę więc oszukiwać, bo mówię też w imieniu innych. Zawodnicy są wk..., tyle. Ale złość zostaje w szatni, a na boisko wychodzimy i walczymy na maksa - powiedział w rozmowie z Piotrem Koźmińskim.

"Poldi" przyznał, że choć cieszy się z dość wysokiego miejsca w ligowej stawce, to chciałby, by zespół ustabilizował swoją pozycję w krajowej czołówce, a problemy w strukturze klubu i wypłacalności nie pomagają w osiągnięciu większego statusu. Reklama

Reklama Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:1 po dogrywce. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Lukas Podolski: "Nie mamy finansowo podjazdu do czołówki Ekstraklasy"

- Jak na sytuację klubu, uważam, że te wyniki trzeba ocenić jakbyśmy byli w pierwszej trójce. Bo do tych drużyn, co były czy są przed nami, nie mamy na razie finansowo podjazdu. Nie ma dyrektora, nie ma prezesa, nie ma wypłat, a my wychodzimy na boisko i gramy o pełną pulę, dajemy z siebie wszystko. Za to szacunek dla piłkarzy i trenerów - zaznaczył.

Przed Górnikiem w tabeli są Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Lech Poznań, Pogoń Szczecin i wspomniany Raków. Strata zabrzan do liderujących białostoczan wynosi w tym momencie dziewięć punktów.

Mistrzowi świata z 2014 roku nie podoba się też strategia komunikacyjna działaczy. Według jego słów, piłkarze nie byli informowani na bieżąco o sytuacji Yokoty opóźniającej wypłaty wynagrodzeń.

Co by było, gdybyśmy nie sprzedali Yokoty? Nie będę ściemniał, że jest zaj..., skoro nie dostajemy wypłat. No nie. Jak powiedziałem, piłkarze są poirytowani. Bo nie ma informacji, co i jak. I nie mówię tego przeciwko komuś. Mówię po prostu prawdę (...) Jako kapitan i członek rady drużyny czuję się odpowiedzialny za szatnię, gdzie są też młodsi piłkarze. Nie mogę się bać powiedzieć, jak jest ~ Lukas Podolski dla WP

W nadchodzącej kolejce Górnik zagra w Łodzi z Widzewem (niedziela, godzina 15:00).

Jan Urban / Piotr Dziurman/REPORTER / East News

Lukas Podolski / Michal Dubiel / Reporter