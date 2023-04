Prezesowi Widzewa po porażce puszczają nerwy. Gorzkie słowa

Właśnie walka do końca była znakiem firmowym widzewiaków. Dzięki temu wiosną uratowali remisy z Legią Warszawa, Jagiellonią Białystok, Wisłą Płock czy tydzień temu z Cracovią. Tym razem ze Stalą nie było na to szans. Na początku drugiej połowy przegrywali 0-2 i tym razem nie udało się odwrócić losów spotkania. Po meczu część kibiców wygwizdała piłkarzy.

"Dziękuję za doping. Zagraliśmy słaby mecz i zawodzimy w tej rundzie. Za ten stan rzeczy odpowiadam też ja. Mimo wszystko apeluję o to, aby zachować spokój. Wszyscy pracownicy, trener, sztab i zarząd pracują na tyle ile mogą i potrzebne nam wsparcie, aby wrócić na właściwe tory." - napisał Dróżdż na twitterze.

"Nie pozwolę na to, aby ktoś wymachiwał w stronę piłkarzy i odzywał się do nich w sposób, tak jak robi Pan to kolejny raz (piłkarze byli przy każdej trybunie)." - zwrócił się jednego z kibiców.