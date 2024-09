Prezes wyjawił kulisy odejścia Goncalo Feio. Niebywałe, co zrobił Portugalczyk

Goncalo Feio w marcu zdecydował się odejść z Motoru Lublin , choć jego zespół znajdował się na drodze do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Teraz Zbigniew Jakubas ujawnił kulisy rezygnacji Portugalczyka.

Feio zostawił Motor na tygodnie przed awansem do Ekstraklasy

Goncalo Feio pracował w Motorze Lublin od września 2022 roku. Do pracy w drugoligowym zespole przekonał go projekt, gdzie Zbigniew Jakubas zapewnił mu władzę zbliżoną do absolutnej. W trakcie swojej kadencji w Lublinie Portugalczyk wielokrotnie powtarzał, jak wiele aspektów codziennej pracy wymagało natychmiastowej korekty. Choć 34-latek znany jest z gorącego temperamentu, zdecydowanie bronił się wynikami. W pierwszym sezonie wywalczył awans do pierwszej ligi. Drugiej kampanii nie dokończył; w połowie marca po serii złych wyników zdecydował się złożyć wypowiedzenie.