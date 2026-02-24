Prezes Wisły ostro o sytuacji Cracovii, ugryzł się w język. "Miałem bardziej brutalną wersję"
W Cracovii trwa wojna domowa. Wiceprezesi klubu zarzucili Elżbiecie Filipiak, że jej spółka nabyła klubowe tereny po zaniżonej wartości. Była prezes "Pasów" już odpowiedziała na te zarzuty, a sprawę w dosadny sposób skomentował także... Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.
Murat Colak i David Amdurer (wiceprezesi Cracovii) poinformowali, że spółka należąca do Elżbiety Filipiak nabyła od Cracovii atrakcyjne tereny na Cichym Kąciku. Ale - według Colaka - miała zapłacić klubowi około 10,5 mln zł, podczas gdy działki miały być warte ponad trzykrotnie więcej (pisaliśmy o tym TUTAJ)
Po konferencji prasowej zwołanej przez wiceprezesów, sprawę na portalu X skomentował Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków:
- Ten świat jest niesamowity. Przez ponad 25 lat inwestujesz wspólnie z mężem w klub piłkarski. Budujesz jedną z najbardziej znaczących polskich firm IT w historii. Niezależnie od wszystkiego, tworzysz setki tysięcy miejsc pracy. Kontrybuujesz do polskiej gospodarki. Dźwigasz klub z otchłani. Poświęcasz setki milionów złotych na sport, które do Ciebie nigdy nie wracają. Budujesz infrastrukturę na lata, po drodze wiele rzeczy nie wychodzi (co normalne - taki jest sport). Sprzedajesz z sukcesem spółkę zagranicznemu funduszowi. Jesteś człowiekiem, kobietą sukcesu, z tego co wiem - wzorem profesjonalizmu dla wielu. Aż tu nagle wpada na konferencję dwóch sepleniących no-name'ów z karierami, które z takim CV zapewne nie pozwoliłby objąć stanowiska project managera w Comarchu, którzy zarzucają Ci wszystko co najgorsze. Plując Ci w twarz, pomawiając - i reprezentując ludzi, którzy pewnie mieli zamiar kupić każdy klub Ekstraklasy i nie tylko. Robisz z kibiców klubu idiotów odwołując się do patetycznych słów o sercu, przywiązaniu i etyce - napisał Królewski.
Królewski apeluje, Filipiak odpowiada
Prezes Wisły zaapelował, by okazać więcej szacunku rodzinie Filipiaków.
- Mieliśmy z śp. prof. Januszem Filipiakiem różne momenty, ale czuję się w ludzkim obowiązku, aby powiedzieć stop. Więcej szacunku do tego co zrobił - do jego rodziny i wkładu - napisał Królewski i chwilę później zaznaczył, że "miałem bardziej brutalną wersję tego wpisu - ale aktualnie testuję tryb light Jarosława w social mediach".
Do sprawy odniosła się już także Elżbieta Filipiak oraz firma Comarch. Z oświadczeniami można zapoznać się TUTAJ
