Prezes TVP postawił weto. Złe wieści dla piłkarskich kibiców

Canal+ od lat jest głównym nadawcą rozgrywek Ekstraklasy i tak też będzie przez przynajmniej cztery kolejne lata, bo polski oddział francuskiej telewizji wygrał przetarg na pokazywanie meczów naszej ligi w sezonach 23/24 - 26/27. Zainteresowany nimi miał być także portal streamingowy Viaplay, który coraz mocniej rozpycha się na polskim rynku (ma prawa między innymi do rozgrywek Premier League, Bundesligi, Ligi Europy i Konferencji, był także głównym polskim nadawcą ostatnich mistrzostw świata w piłce ręcznej), ale ostatecznie to jedynie wieloletni nadawca miał złożyć ofertę do głównego pakietu proponowanego przez władze Ekstraklasy SA.