Prezes polskiego klubu wprost ws. Siemieńca. Nazwisko na liście, to mógł być hit

Adrian Siemieniec kolejny sezon z rzędu może być zadowolony z dokonań swoich piłkarzy. Jagiellonia za kilka miesięcy powalczy o Ligę Europy, do tego przez długi czas miała szansę na drugi w historii tytuł mistrzowski. Skończyło się na trzecim miejscu, po tym gdy w ostatniej kolejce bez choćby jednego punktu Białystok opuściło nieobliczalne Zagłębie Lubin. Podczas sobotniego spotkania miał miejsce wyjątkowy moment, ponieważ w swoim pożegnalnym występie bramkę strzelił Afimico Pululu.

Z ukochaną ekipą nie zamierza się jednak żegnać Adrian Siemieniec. Uznany szkoleniowiec wciąż jest głodny kolejnych sukcesów w północno-wschodniej części kraju. "Sama obecność w pucharach byłaby sukcesem, a kolejny medal to dla mnie i całego klubu wielka sprawa" - mówił po ostatnim gwizdku arbitra na łamach "bialystokonline.pl". Co jakiś czas pojawiają się plotki o możliwej wyprowadzce 34-latka z ojczyzny, lecz na razie Białostoczanie mogą spać spokojnie.

Adrian Siemieniec był na liście Lecha Poznań. Do przenosin nie doszło

Tym razem w temacie specjalisty na łamach "sport.pl" wypowiedział się prezes Lecha Poznań, Piotr Rutkowski. "Oczywiście, że wiele razy był na naszych listach z potencjalnymi trenerami. Regularnie tworzymy takie listy i je omawiamy, więc dyskusji na temat trenera Siemieńca mieliśmy bardzo dużo" - wyznał działacz świętujący obecnie drugie z rzędu mistrzostwo Polski. Przenosiny trenera Jagiellonii do stolicy Wielkopolski są w tej chwili wykluczone. Dopiero niedawno umowę przedłużył Niels Frederiksen.

Kto wie jednak co przyniesie dalsza przyszłość. Adrian Siemieniec nie zamierza się zatrzymywać, czym wzbudza coraz większe zainteresowanie. Jeżeli dziś miałby odejść z Białegostoku, to tylko do zagranicznej ekipy. Jego kontrakt zawiera klauzulę wykupu, ale tylko dla zespołów spoza Polski. "Nie będę ukrywał, że praca we Włoszech jest jednym z moich marzeń" - mówił dodatkowo młody szkoleniowiec pod koniec lutego na łamach "sport.tvp.pl".

