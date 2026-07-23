Prezes Legii ujawnił, taki budżet ma klub. Ogromna kwota. Już robi wrażenie
Już w piątek od spotkania z Pogonią Szczecin sezon 2026/2027 rozpocznie Legia Warszawa. Dla ekipy Marka Papszuna będzie to dość specyficzny sezon, bowiem bez gry w europejskich pucharach. To oczywiście odbiło się na klubowym budżecie, który jest wciąż jest... gigantyczny. Szczegóły ujawnił Marcin Herra, czyli aktualny prezes "Wojskowych".
Zdecydowanie nie tak minioną kampanię wyobrażała sobie Legia Warszawa. Zespół ze stolicy do połowy sezonu spisywał się fatalnie, co poskutkowało stosunkowo długim pobytem w strefie spadkowej. Do zmiany w grze drużyny doszło dopiero po zatrudnieniu Marka Papszuna - byłego opiekuna Rakowa Częstochowa.
Klub pod jego wodzą wyszedł z kryzysu i nawet do ostatniej kolejki walczył o grę w europejskich pucharach. To się jednak nie udało i Legia w nadchodzącym sezonie grać będzie tylko w krajowych rozgrywkach. To może być pewnego rodzaju rozczarowujące - szczególnie, gdy na jaw wyszła kwota, jaką w poprzednim roku drużyna wydała na transfery.
W tej kwestii kilka zdań powiedział Marcin Herra, aktualny prezes klubu. Ten w rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyznał, że decyzją właściciela, czyli Dariusza Mioduskiego inwestycje na transfery, pensję oraz prowizje przekroczyły aż... 50 milionów złotych. I jak się okazało, były to inwestycje całkowicie nieudane.
- W poprzednim sezonie decyzją właściciela zainwestowaliśmy zresztą bardzo dużo. W dwóch oknach transferowych na zakupy, prowizje i pensje nowych zawodników wydaliśmy ponad 50 mln zł. To była inwestycja, która niestety nie przyniosła efektu - przyznał.
Takim budżetem może pochwalić się Legia. "Będzie mniejszy"
Do tego poruszony został również temat budżetu, jakim Legia dysponować będzie w trakcie najbliższej kampanii. Zdaniem Herry będzie on niewiele mniejszy od tego z zeszłego roku. W ubiegłym roku wynosił on ok. 200 milionów złotych, natomiast teraz zarząd zakłada, że będzie to między 170 a 175 mln zł.
Budżet na nadchodzący sezon wciąż konstruujemy, chociaż wiadomo, że będzie mniejszy, co jest normalne, ponieważ nie będziemy grali w pucharach. Zakładamy, że będzie na poziomie 170-175 mln zł
Jak już wspomnieliśmy, Legia Warszawa sezon rozpocznie od wyjazdowego starcia z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się w piątek 24 lipca, natomiast pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.