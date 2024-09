Prezes Legii przyłapany, nie wytrzymał. Boniek wtrącił swoje trzy grosze

Trener Goncalo Feio trafił do Legii w tym roku, aby uratować poprzedni sezon. Udało mu się to, ponieważ zajął trzecie miejsce w lidze, dzięki czemu zespół zakwalifikował się do europejskich pucharów. W eliminacjach Ligi Konferencji jego podopieczni odnieśli pięć zwycięstw i zanotowali remis, awansując do fazy ligowej .

Ekstraklasa. Legia tylko zremisowała z Górnikiem

Wynik sobotniego pojedynku został ustalony już do przerwy. Goście prowadzili od 10. minuty po golu z rzutu karnego Kamila Lukoszka , a w 36. do wyrównania doprowadził Radovan Pankov .

Ekstraklasa. Goncalo Feio mówi o najlepszym meczu

"Uważam, że było to najlepsze spotkanie w tym sezonie w naszym wykonaniu. To jest taka Legia, którą chciałbym zobaczyć w każdym spotkaniu. To, co różniło większość drugiej połowy od pierwszej to to, że w pierwszej mieliśmy dominację, pressing i sytuację, a tych ostatnich zabrakło w drugiej połowie. W drugiej ilość wejścia w pole karne była niezadowalająca. Pozostaje duży niedosyt z tego, że po raz kolejny w prosty sposób tracimy bramkę" - powiedział Portugalczyk.