"Premiera" Urbana i od razu triumf. Trzy gole w Zabrzu. Nerwy do ostatnich chwil

Ekipa z Wybrzeża meldowała się w Zabrzu ze świadomością, że nawet zwycięstwo oznacza dla niej ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna przystąpiła bowiem do sezonu z pięcioma ujemnymi punktami. To kara za nieprawidłowości finansowe, do jakich dochodziło w Lechii na przestrzeni minionych miesięcy.