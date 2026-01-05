Pracował dla giganta, teraz ma trafić do Polski. Możliwy hit w Ekstraklasie

Obecnie trwająca kampania dla Pogoni nie układa się pozytywnie nie tylko pod względem sportowym. Od grudnia cały piłkarski kraj żyje choćby przyszłością Kamila Grosickiego. Legendarny pomocnik nie może porozumieć się z macierzystą drużyną pod względem wymagań finansowych i realna jest nawet zmiana barw klubowych. Oliwy do ognia dolał zwłaszcza Alex Haditaghi. Właściciel finalistów poprzedniej edycji Pucharu Polski w mediach społecznościowych wprost ujawnił szczegóły dotyczące oferty przedstawionej zawodnikowi.

Ruch działacza zaimponował sporej grupie kibiców, którzy docenili szczerość. I niewykluczone, że to nie koniec głośnych poczynań Kanadyjczyka. Temat Kamila Grosickiego na moment zejdzie prawdopodobnie na drugi plan. Tym razem biznesmen postawił zatrudnić dyrektora skautingu. Wybór padł na nie byle kogo, ponieważ do stolicy województwa zachodniopomorskiego prawdopodobnie trafi Okan Ozkan. Turek ma za sobą wieloletnią pracę w Fenerbahce, gdzie między innymi częściowo odpowiadał za kadrę zespołu. Z gigantem 34-latek rozstał się dopiero w zeszłoroczne wakacje.

Okan Ozkan blisko Pogoni Szczecin. Media: Rozmowy zakończone sukcesem

Zdaniem Tomasza Włodarczyka niewiele brakuje już do wydania oficjalnego komunikatu. "Pogoń bardzo długo pracowała nad sprowadzeniem go do Szczecina. Trudne rozmowy zakończyły się sukcesem klubu" - czytamy na łamach "meczyki.pl". W tym samym materiale autor przypomniał, iż za kadencji Okana Ozkana do stolicy Turcji przenieśli się między innymi Edin Dżeko oraz Dusan Tadić. Nie należy także zapominać o Sebastianie Szymańskim, który również dał kibicom mnóstwo pozytywnych wspomnień.

34-latka czeka trudne zadanie, bo z miejsca znajdzie się pod ogromną presją. Kibice w Szczecinie oczekują czegoś więcej niż bronienie się ukochanej drużyny przed spadkiem. Obecnie "Duma Pomorza" ma jedynie punkt przewagi nad zespołami będącymi pod kreską.

