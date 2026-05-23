Jeden z najbardziej emocjonujących sezonu w nowoczesnej historii Ekstraklasy oficjalnie przeszedł do historii. W ostatniej serii spotkań tradycyjnie już byliśmy świadkami multiligi, która jak zwykle przyniosła ogrom emocji. Rywalizacja o mistrzostwo Polski już wcześniej była rozstrzygnięta, lecz ostatnia seria spotkań przyniosła wiele innych rozstrzygnięć.

Dla Lecha Poznań mecz z Wisłą Płock był okazją do rozpoczęcia mistrzowskiej fety z wielkim przytupem. "Kolejorz" zremisował 2:2, a tuż za jego plecami trwała zagorzała walka o medale i awans do poszczególnych rozgrywek w ramach europejskich pucharów.

W najbardziej uprzywilejowanym położeniu znajdował się Górnik Zabrze, któremu do wicemistrzostwa Polski potrzebny był "tylko" triumf nad Radomiakiem Radom. Drużyna Michala Gasparika wypełniła to zadanie w 100 procentach i ostatecznie wygrała aż 6:2. Prócz pierwszego od 1991 roku Zabrzanie latem zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Po brązowy medal ostatecznie sięgnęła Jagiellonia Białystok, która w ostatniej serii spotkań pokonała Zagłębie Lubin. Triumf warty eliminacje Ligi Europy dał gol z rzutu karnego strzelony przez żegnającego się z klubem Afimico Pululu. Bohaterem "Jagi" został również Sławomir Abramowicz, który w drugiej połowie obronił rzut karny. Raków Częstochowa w swoim meczu okazał się lepszy od Arki Gdynia, lecz finalnie zakończył ten sezon poza podium i zagra w Lidze Konferencji.

Największa dramaturgia towarzyszyła walce o 5. miejsce. Przez długi czas wydawało się, że w Lidze Konferencji zagra Legia Warszawa, która wygrała u siebie 4:0 z Motorem Lublin. GKS Katowice przez znaczną część meczu przegrywał 0:1 z Pogonią Szczecin.

Wszystko zmieniło się w doliczonym czasie gry. Wówczas za zagranie ręką poza polem karnym czerwoną kartkę otrzymał bramkarz "Portowców" Krzysztof Kamiński. Gospodarze nie mieli już dostępnych zmian, przez co między słupkami stanąć musiał Filip Cuić. Napastnik był jednak bezradny, gdy w 97. minucie potężnym strzałem wynik meczu wyrównał Marcel Wędrychowski. Trafienie wychowanka Pogoni sprawiło, że GKS Katowice rzutem na taśmę wywalczył awans do europejskich pucharów.

Największy zwrot nastąpił w przypadku walki o 5. miejsce i ostatnie wolne miejsce w europejskich pucharach. Skazywana w tym sezonie na pożarcie Legia Warszawa rozbiła w ostatniej kolejce 4:0 Motor Lublin i przy porażkach GKS-u Katowice i Zagłębia Lubin zapewniła sobie awans do eliminacji Ligi Konferencji.

Walka o ligowe utrzymanie zapowiadała się chyba najbardziej emocjonująco. Finalnie jednak z dużej chmury spadł bardzo mały deszcz. W praktyce wszystko rozstrzygnęło się w Niecieczy, gdzie Lechia Gdańsk przegrała ze zdegradowanym już Bruk-Betem i jako trzeci zespół pożegnała się z rozgrywkami Ekstraklasy. Oznacza to, że rzutem na taśmę Widzew Łódź urwał się ze stryczka i finalnie zachował ligowy byt.

Komplet wyników spotkań 34. kolejki Ekstraklasy

Luis Palma (30. min), Patrik Walemark (60. min) - Zan Rogelj (48. min), Marcin Kamiński (90. min)

Maksym Chłań (9. min, 13. min), Sondre Liseth (28. min), Lukas Sadilek (42. min, 45. min), Erik Janza (53. min) - Elves Balde (72. min), Salifou Soumah (80. min)

Afimico Pululu (32. min karny)

Marko Bulat (37. min), Jonatan Braut Brunes (71. min), Jean Carlos Silva (75. min)

Jean-Pierre Nsame (32. min, 55. min), Kacper Chodyna (39. min), Juergen Elitim (49. min)

Filip Cuić (31. min) - Marcel Wędrychowski (90. min)

Angel Baena (11. min), Mariusz Fornalczyk (56. min) - Hugo Vallejo (64. min)

Artem Putiwcew (21. min), Rafał Kurzawa (29. min), Kamil Zapolnik (57. min) - Tomas Bobcek (50. min, 90. min)

Kahveh Zahiroleslam (6. min) - Tamar Svetlin (2. min)

Końcowa tabela Ekstraklasy w sezonie 2025/26

1. Lech Poznań - 60 pkt, bilans bramkowy 62:45 - awans do eliminacji Ligi Mistrzów

2. Górnik Zabrze - 56 pkt, 50:38 - awans do eliminacji Ligi Mistrzów

3. Jagiellonia Białystok - 56 pkt, 56:41 - awans do eliminacji Ligi Europy

4. Raków Częstochowa - 55 pkt, 51:40 - awans do eliminacji Ligi Konferencji

5. GKS Katowice - 50 pkt, 51:45 - awans do eliminacji Ligi Konferencji

6. Legia Warszawa - 49 pkt, 42:37

7. Zagłębie Lubin - 48 pkt, 45:38

8. Wisła Płock - 46 pkt, 34:38

9. Pogoń Szczecin - 45 pkt, 47:49

10. Radomiak Radom - 44 pkt, 52:53

11. Korona Kielce - 43 pkt, 40:40

12. Motor Lublin - 43 pkt, 46:53

13. Cracovia - 42 pkt, 39:42

14. Widzew Łódź - 42 pkt, 41:41

15. Piast Gliwice - 41 pkt, 42:46

16. Lechia Gdańsk - 38 pkt, 62:65 - spadek

17. Arka Gdynia - 36 pkt, 34:61 - spadek

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 34 pkt, 43:65 - spadek

Pierwsze kilka minut należało do Górnika Zabrze Monika Wantoła INTERIA.PL

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Widzew Łódź vs Lechia Gdańsk Piotr Matusewicz East News





Paulina Czarnota-Bojarska zapowiada ostatnią kolejkę PKO BP Ekstraklasy. WIDEO Paulina Czarnota Bojarska INTERIA.PL