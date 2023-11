Poznaliśmy mistrza jesieni w Ekstraklasie. Zadecydował błysk gwiazdy

Radomiak - Śląsk. Pedro Henrique zmarnował rzut karny

Śląsk zaczął odważnie. Już w 2. minucie Mateusz Żukowski oddał strzał na bramkę Radomiaka, ale piłka zatrzymała się tylko na bocznej siatce. Po tym początku lider PKO Ekstraklasy trochę się cofnął i oddał pole do popisu gospodarzom . W 12. minucie Pedro Henrique przewrócił się w polu karnym wrocławian po kontakcie z Patrykiem Janasikiem . Sędzia nie dostrzegł przewinienia, nakazując grać dalej.

Siedem minut później Piotr Lasyk już wskazał na jedenasty metr po faulu Petra Pokornego na Leandro Rossim. Brazylijski skrzydłowy ograł kilku przeciwników, wbiegł w pole karne, gdzie nadział się na nogę Słowaka. Do piłki podszedł najskuteczniejszy strzelec Radomiaka, czyli Henrique, ale tym razem przegrał pojedynek z Rafałem Leszczyńskim.



Napastnik Zielonych się nie popisał. Uderzył po ziemi i dość blisko środka bramki. Leszczyński pewnie chwycił piłkę. Był to już drugi zmarnowany rzut karny przez Brazylijczyka. Najaktywniejszym ofensywnym piłkarzem w szeregach Śląska był Żukowski, ale najgroźniejszy strzał oddał Janasik. W 38. minucie dopadł do wybitej futbolówki i huknął z dystansu bardzo blisko okienka. Gdyby miał trochę lepiej ustawiony celownik, Albert Posiadała raczej byłby bez szans.