Pożegnanie z Legią, nastąpił zwrot akcji. Papszun poznał ostateczną decyzję
Marek Papszun wywiązał się z pierwszej postawionej przed nim misji w Warszawie i utrzymał się z Legią w Ekstraklasie. W kolejnym sezonie cele mają być jednak dużo poważniejsze. Swego czasu mówiło się o możliwym pożegnaniu z "Wojskowymi", co mogłoby doprowadzić do kolejnego przewrotu w kadrze kierowniczej stołecznej ekipy. Jak wynika z ustaleń redakcji "Fakt", nastąpił zwrot akcji.
Aż trzech trenerów miało okazję prowadzić już Legię Warszawa w kampanii 2025/26. Sezon "Wojskowi" zaczynali z Edwardem Iordanescu u steru, ale okazało się to kompletnym niewypałem. Na stanowisku zastąpił go Inaki Astiz, ale za jego kandencji stołeczna ekipa punktowała jeszcze gorzej. W końcu postawiono na Marka Papszuna.
Zatrudnienie ikony Rakowa Częstochowa przyniosło zamierzony efekt. Papszun z Legią szybko znalazł się w czołówce najlepiej punktujących trenerów w Ekstraklasie, a jego zespół wśród najlepiej punktujących w 2026 roku, obok Lecha Poznań i GKS-u Katowice.
Zwrot akcji ws. działacza Legii. Umowa zostanie przedłużona
Dość powiedzieć, że walcząca jeszcze niedawno o utrzymanie Legia ma szansę na zajęcie miejsca premiowanego udziałem w europejskich pucharach. Wszystko rozegra się w ostatniej kolejce. Włodarze ekipy z Warszawy myślami wybiegają już do kampanii 2026/27, w której wyzwania będą nie mniejsze.
W grudniu, gdy Legia szorowała po dnie tabeli, a w mediach naśmiewano się z nietrafionych transferów na czele z Miletą Rajoviciem, zaczęły pojawiać się pogłoski o możliwym głośnym pożegnaniu. Mowa o szefie operacji sportowych - Fredim Bobiciem.
Zgodnie z ustaleniami redakcji "Fakt" doszło do zwrotu akcji, a Legia Warszawa przedłuży kontrakt z działaczem. To on ma w dużej mierze do spółki z Papszunem być odpowiedzialny za przywrócenie "Wojskowym" dawnego blasku.
Decyzja została już podjęta. Bobic zostaje. W dalszym ciągu ma duży wpływ na decyzje kadrowe na kolejny sezon
Legia Warszawa. Słabnie pozycja Michała Żewłakowa. Możliwe rozstanie
To własnie Bobic odpowiadał za przedłużenie kontraktów z Rafałem Augustyniakiem, Bartoszem Kapustką, czy Jakubem Żewłakowem. Pozował także do zdjęć ze świeżym nabytkiem - Ivanem Brkiciem z Motoru Lublin.
Niejasna pozostaje przy tym przyszłość Michała Żewłakowa. Jego pozycja w stołecznym klubie słabnie, a informator "Faktu" przekonuje, że Legia rozstanie się wkrótce z dyrektorem sportowym.
Latem Legię czeka spora przebudowa kadry, a sporą autonomię w kwestii wyborów otrzymać ma Marek Papszun. Lista zawodników, którzy mają rozstać się z klubem jest dość długa. Na jej czele figurują Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, czy Petar Stojanović.