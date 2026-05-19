Pożegnanie z Legią, nastąpił zwrot akcji. Papszun poznał ostateczną decyzję

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Marek Papszun wywiązał się z pierwszej postawionej przed nim misji w Warszawie i utrzymał się z Legią w Ekstraklasie. W kolejnym sezonie cele mają być jednak dużo poważniejsze. Swego czasu mówiło się o możliwym pożegnaniu z "Wojskowymi", co mogłoby doprowadzić do kolejnego przewrotu w kadrze kierowniczej stołecznej ekipy. Jak wynika z ustaleń redakcji "Fakt", nastąpił zwrot akcji.

article cover
Marek PapszunPiotr Matusewicz East News

Aż trzech trenerów miało okazję prowadzić już Legię Warszawa w kampanii 2025/26. Sezon "Wojskowi" zaczynali z Edwardem Iordanescu u steru, ale okazało się to kompletnym niewypałem. Na stanowisku zastąpił go Inaki Astiz, ale za jego kandencji stołeczna ekipa punktowała jeszcze gorzej. W końcu postawiono na Marka Papszuna.

Zatrudnienie ikony Rakowa Częstochowa przyniosło zamierzony efekt. Papszun z Legią szybko znalazł się w czołówce najlepiej punktujących trenerów w Ekstraklasie, a jego zespół wśród najlepiej punktujących w 2026 roku, obok Lecha Poznań i GKS-u Katowice.

Legia zaczyna wielką grę. Oto pierwszy transfer. Trzyletni kontrakt podpisany

Zwrot akcji ws. działacza Legii. Umowa zostanie przedłużona

Dość powiedzieć, że walcząca jeszcze niedawno o utrzymanie Legia ma szansę na zajęcie miejsca premiowanego udziałem w europejskich pucharach. Wszystko rozegra się w ostatniej kolejce. Włodarze ekipy z Warszawy myślami wybiegają już do kampanii 2026/27, w której wyzwania będą nie mniejsze.

W grudniu, gdy Legia szorowała po dnie tabeli, a w mediach naśmiewano się z nietrafionych transferów na czele z Miletą Rajoviciem, zaczęły pojawiać się pogłoski o możliwym głośnym pożegnaniu. Mowa o szefie operacji sportowych - Fredim Bobiciem.

Zobacz również:

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen
Ekstraklasa

Świętują mistrzostwo, zaraz mogą stracić trenera. Jasne stanowisko prezesa Lecha

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Zgodnie z ustaleniami redakcji "Fakt" doszło do zwrotu akcji, a Legia Warszawa przedłuży kontrakt z działaczem. To on ma w dużej mierze do spółki z Papszunem być odpowiedzialny za przywrócenie "Wojskowym" dawnego blasku.

Decyzja została już podjęta. Bobic zostaje. W dalszym ciągu ma duży wpływ na decyzje kadrowe na kolejny sezon
przekazał informator "Faktu" ws. Niemca.

Legia Warszawa. Słabnie pozycja Michała Żewłakowa. Możliwe rozstanie

To własnie Bobic odpowiadał za przedłużenie kontraktów z Rafałem Augustyniakiem, Bartoszem Kapustką, czy Jakubem Żewłakowem. Pozował także do zdjęć ze świeżym nabytkiem - Ivanem Brkiciem z Motoru Lublin.

Niejasna pozostaje przy tym przyszłość Michała Żewłakowa. Jego pozycja w stołecznym klubie słabnie, a informator "Faktu" przekonuje, że Legia rozstanie się wkrótce z dyrektorem sportowym.

Jednak zostaje. Wiadomość dla Barcelony. Transferu nie będzie

Latem Legię czeka spora przebudowa kadry, a sporą autonomię w kwestii wyborów otrzymać ma Marek Papszun. Lista zawodników, którzy mają rozstać się z klubem jest dość długa. Na jej czele figurują Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, czy Petar Stojanović.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Gavi, Ronald Araujo, Dani Olmo
Robert Lewandowski

Najpierw odejście Lewandowskiego, a teraz to? Gigant rusza do akcji, gwiazda Barcelony na celowniku

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Grupa piłkarzy w szarych i zielonych strojach cieszy się po meczu na stadionie, obejmując się i uśmiechając, z wyraźnie widocznymi emocjami triumfu.
Piłkarze Legii WarszawaAdam War¿awaPAP
Marek Papszun
Marek PapszunPiotr Matusewicz AFP
Mężczyzna w czarnej sportowej kurtce stojący na tle pustych niebieskich trybun stadionu.
Fredy BobicMarcin GolbaAFP
Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja