Pożegnanie z Legią, nastąpił zwrot akcji. Papszun poznał ostateczną decyzję

Aż trzech trenerów miało okazję prowadzić już Legię Warszawa w kampanii 2025/26. Sezon "Wojskowi" zaczynali z Edwardem Iordanescu u steru, ale okazało się to kompletnym niewypałem. Na stanowisku zastąpił go Inaki Astiz, ale za jego kandencji stołeczna ekipa punktowała jeszcze gorzej. W końcu postawiono na Marka Papszuna.

Zatrudnienie ikony Rakowa Częstochowa przyniosło zamierzony efekt. Papszun z Legią szybko znalazł się w czołówce najlepiej punktujących trenerów w Ekstraklasie, a jego zespół wśród najlepiej punktujących w 2026 roku, obok Lecha Poznań i GKS-u Katowice.

Zwrot akcji ws. działacza Legii. Umowa zostanie przedłużona

Dość powiedzieć, że walcząca jeszcze niedawno o utrzymanie Legia ma szansę na zajęcie miejsca premiowanego udziałem w europejskich pucharach. Wszystko rozegra się w ostatniej kolejce. Włodarze ekipy z Warszawy myślami wybiegają już do kampanii 2026/27, w której wyzwania będą nie mniejsze.

W grudniu, gdy Legia szorowała po dnie tabeli, a w mediach naśmiewano się z nietrafionych transferów na czele z Miletą Rajoviciem, zaczęły pojawiać się pogłoski o możliwym głośnym pożegnaniu. Mowa o szefie operacji sportowych - Fredim Bobiciem.

Zgodnie z ustaleniami redakcji "Fakt" doszło do zwrotu akcji, a Legia Warszawa przedłuży kontrakt z działaczem. To on ma w dużej mierze do spółki z Papszunem być odpowiedzialny za przywrócenie "Wojskowym" dawnego blasku.

Decyzja została już podjęta. Bobic zostaje. W dalszym ciągu ma duży wpływ na decyzje kadrowe na kolejny sezon

Legia Warszawa. Słabnie pozycja Michała Żewłakowa. Możliwe rozstanie

To własnie Bobic odpowiadał za przedłużenie kontraktów z Rafałem Augustyniakiem, Bartoszem Kapustką, czy Jakubem Żewłakowem. Pozował także do zdjęć ze świeżym nabytkiem - Ivanem Brkiciem z Motoru Lublin.

Niejasna pozostaje przy tym przyszłość Michała Żewłakowa. Jego pozycja w stołecznym klubie słabnie, a informator "Faktu" przekonuje, że Legia rozstanie się wkrótce z dyrektorem sportowym.

Latem Legię czeka spora przebudowa kadry, a sporą autonomię w kwestii wyborów otrzymać ma Marek Papszun. Lista zawodników, którzy mają rozstać się z klubem jest dość długa. Na jej czele figurują Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, czy Petar Stojanović.

Piłkarze Legii Warszawa Adam War¿awa PAP

Marek Papszun Piotr Matusewicz AFP

Fredy Bobic Marcin Golba AFP

