Pożegnanie z gwiazdą Ekstraklasy. Media: Następca wytypowany. Możliwy głośny powrót

Maciej Brzeziński

Afimico Pululu poinformował, że po zakończeniu obecnego sezonu rozstaje się z Jagiellonią Białystok. Tym samym na Podlasiu trwają poszukiwania napastnika, który będzie mógł wejść w buty gwiazdy. Pojawiło się już potencjalne nazwisko. To piłkarz związany z Lechem Poznań, który gra obecnie poza Polską.

Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl / Newspix.pl

Afimico Pululu został piłkarzem Jagiellonii Białystok w lipcu 2023 roku. Zawodnik z Afryki bardzo szybko stał się kluczowym piłkarzem "Dumy Podlasia". Do tej pory w 133 meczach strzelił 55 goli i zanotował 17 asyst. Z drużyną świętował m.in. zdobycie mistrzostwa Polski w 2024 roku.

W bieżącym sezonie Jagiellonia rozegra jeszcze jedno spotkanie. W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Zagłębiem Lubin. To będzie także ostatni mecz Pululu w barwach drużyny z Podlasia. - Po trzech sezonach spędzonych w Białymstoku, w koszulce Jagiellonii, nadszedł czas, by zamknąć ten piękny rozdział mojej kariery - poinformował 27-latek w czwartkowym komunikacie.

Pululu odchodzi z Jagiellonii. Oto, kto może go zastąpić

Odejście Pululu to na pewno problem, ale i wyzwanie dla władz Jagiellonii Białystok. Celem numer jeden dla klubu będzie pozyskanie napastnika, który wejdzie w buty piłkarza urodzonego w Demokratycznej Republice Konga. "FootballScout" w serwisie X.com wskazał już nazwisko piłkarza, który mógłby trafić do klubu z Podlasia.

- Po nieudanej przygodzie w Belgii Filip Szymczak znalazł się na celowniku klubu, gdzie już strzelał gole GKS-u Katowice. Jagiellonia Białystok także wzbudza zainteresowanie. Trener Siemieniec ceni potencjał i umiejętności napastnika - poinformował.

Szymczak to piłkarz Lecha Poznań, który w obecnym sezonie wypożyczony jest do belgijskiego Charleroi. Zachodniej ligi nie udało mu się jednak podbić. Na swoim koncie ma zaledwie 16 występów, a na boisku pojawiał się jedynie w końcówkach spotkań. Nie zdobył także żadnego gola.

24-latek ma jednak ciągle ważną umowę z "Kolejorzem", który z pewnością nie będzie robił mu przeszkód w poszukaniu sobie nowego pracodawcy.

Afimico Pululu — Michal Janek/REPORTER East News
Amifico Pululu — fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News
Adrian Siemieniec — Michal Janek/East News


