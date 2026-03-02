Pożegnanie w Legii Warszawa, jest komunikat klubu. 3,5 roku i koniec

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Po ponad trzech latach współpracy Legia Warszawa rozstała się z Markiem Śledziem, dotychczasowym dyrektorem klubowej akademii. Jego kadencję wyróżniają liczne debiuty juniorów w pierwszej drużynie oraz sukcesy młodych zespołów, m.in. awans Legii U19 do 1/8 finału UEFA Youth League. Zmiany na tym stanowisku były szeroko komentowane przez środowisko piłkarskie ze względu na napięcia między Śledziem a trenerem Markiem Papszunem.

Dariusz Mioduski, właściciel i prezes Legii Warszawa, podczas wydarzenia klubowego
Dariusz Mioduski, właściciel i prezes LegiiAFP

Legia Warszawa poinformowała w poniedziałkowe popołudnie, że w sobotę zakończyła się praca Marka Śledzia w roli dyrektora klubowej akademii. Swoją funkcję pełnił on od lipca 2022 roku, a więc nieco ponad 3,5 roku. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem obu stron.

"W ostatnich latach debiut w pierwszym zespole zaliczyło kilkunastu zawodników, którzy zostali dołączeni z Akademii, m.in. Jan Ziółkowski, Wojciech Urbański, Jakub Żewłakow, Samuel Kovacik, Jan Leszczyński, Gabriel Kobylak, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Aleksander Wyganowski, Oliwier Olewiński, Pascal Mozie" - wymieniono.

Kontuzja Lewandowskiego, na jaw wyszły szczegóły. Hansi Flick ujawnił prawdę

Obecnie w Legia Training Center trenuje ponad 40 młodzieżowych reprezentantów Polski. Legia II Warszawa, zespoły U19, U17 i U15 są liderami swoich rozgrywek. Dodatkowo, Legia U19 jako pierwsza polska drużyna dotarła do 1/8 finału UEFA Youth League
chwali się Legia

Napięcia między Śledziem a Papszunem z przeszłości. Ten pierwszy opuszcza Legię

W komunikacie nie zabrakło standardowych podziękowań i życzeń wszystkiego najlepszego w przyszłości zawodowej.

Jak pisaliśmy na początku lutego, nie jest tajemnicą, że relacje Śledzia z Markiem Papszunem od dawna nie są najlepsze. Pracowali ze sobą w Rakowie Częstochowa, trener w negatywny sposób komentował pracę tego pierwszego. O potencjalnym odejściu Śledzia mówiono wraz z pojawieniem się plotek o przyjściu tego szkoleniowca na Łazienkowską.

Warszawianie deklarują, że następcę Śledzia ogłoszą do 15 marca.

Wielkie poruszenie. Dlatego Mbappe opuścił Madryt. Bolesny cios w Real

Zobacz również:

Cezary Kulesza i Zbigniew Boniek
Reprezentacja

Zbigniew Boniek zapytany o głośny powrót do PZPN. Oto jak odpowiedział

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Mężczyzna w czarnej czapce i kurtce sportowej z logo klubu piłkarskiego Legia Warszawa, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Marek PapszunPiotr MatusewiczEast News
Trener Legii Warszawa ubrany w czarną kurtkę i czapkę z daszkiem stoi przy linii bocznej boiska, za nim widać kibiców w żółto-zielonych szalikach oraz stanowisko techniczne z tablicą z napisem PKO Bank Polski Ekstraklasa.
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News
DJB: sieciówka 2.03.2026. WIDEO POLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja