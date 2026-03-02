Pożegnanie w Legii Warszawa, jest komunikat klubu. 3,5 roku i koniec

Legia Warszawa poinformowała w poniedziałkowe popołudnie, że w sobotę zakończyła się praca Marka Śledzia w roli dyrektora klubowej akademii. Swoją funkcję pełnił on od lipca 2022 roku, a więc nieco ponad 3,5 roku. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem obu stron.

"W ostatnich latach debiut w pierwszym zespole zaliczyło kilkunastu zawodników, którzy zostali dołączeni z Akademii, m.in. Jan Ziółkowski, Wojciech Urbański, Jakub Żewłakow, Samuel Kovacik, Jan Leszczyński, Gabriel Kobylak, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak, Aleksander Wyganowski, Oliwier Olewiński, Pascal Mozie" - wymieniono.

Obecnie w Legia Training Center trenuje ponad 40 młodzieżowych reprezentantów Polski. Legia II Warszawa, zespoły U19, U17 i U15 są liderami swoich rozgrywek. Dodatkowo, Legia U19 jako pierwsza polska drużyna dotarła do 1/8 finału UEFA Youth League

Napięcia między Śledziem a Papszunem z przeszłości. Ten pierwszy opuszcza Legię

W komunikacie nie zabrakło standardowych podziękowań i życzeń wszystkiego najlepszego w przyszłości zawodowej.

Jak pisaliśmy na początku lutego, nie jest tajemnicą, że relacje Śledzia z Markiem Papszunem od dawna nie są najlepsze. Pracowali ze sobą w Rakowie Częstochowa, trener w negatywny sposób komentował pracę tego pierwszego. O potencjalnym odejściu Śledzia mówiono wraz z pojawieniem się plotek o przyjściu tego szkoleniowca na Łazienkowską.

Warszawianie deklarują, że następcę Śledzia ogłoszą do 15 marca.

