Pożegnanie gwiazdy z Legią, Papszun już wybrał następcę. Kierunek: Niemcy
Legia Warszawa latem przejdzie spore zmiany kadrowe. Potwierdzone już jest rozstanie ze sporą grupą zawodników, na których miejsce Marek Papszun musi znaleźć godnych następców. A ręce wiąże mu dodatkowo trudna sytuacja finansowa klubu. Po głośnym pożegnaniu z "Wojskowymi" szkoleniowiec zwrócił się w kierunku Niemiec. To tam występuje zawodnik, który trafił na orbitę zainteresowań stołecznego klubu.
Marek Papszun ma świadomość, że aby Legia mogła w przyszłym sezonie znów być konkrencyjna i walczyć o najwyższe cele, kadra potrzebuje wzmocnień. Przebudowa odbywać się będzie jednak w nietypowych warunkach. "Wojskowi" są pogrążeni w kłopotach finansowych, dlatego skupiają się przede wszystkim na transferach bezgotówkowych.
Fala rozstań z Legią. Wielkie zawirowania wokół kadry
Na takiej zasadzie zawodnikiem Legii został niedawno wyróżniający się w Motorze Lublin Ivan Brkić. Papszun będzie miał jednak twardy orzech do zgryzienia, gdyż latem z drużyny odejdzie wielu istotnych dla niego zawodników.
Radovan Pankov postanowił, że nie przedłuży kontraktu. W przeciwieństwie do Bartosza Kapustki nie dał się namówić na pozostanie. Na pożegnanie z Legią zdecydował się także Juergen Elitim - absolutny pewniak w środku pola u Papszuna. Kolumbijczyk zamieni Łazienkowską na turecki Bursaspor.
Odejście Elitima to spory cios dla Marka Papszuna. Zastąpienie walecznego pomocnika łatwe nie będzie. Legia poczyniła już jednak kroki w tym kierunku. Tak wynika z ustaleń dziennikarzy portalu WAZ.de.
Legia szuka następcy Elitima. Obierze kierunek na Niemcy?
Jak się okazuje, Legia może w poszukiwaniu następcy Elitima obrać kierunek na Niemcy. Miała ona wysłać zapytanie o Japończyka Kaito Mizutę, grającego na co dzień w Rot-Weiß Essen. Wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt 26-latka z 3-cio ligowym zespołem, w związku z czym jego transfer nic by "Wojskowych" nie kosztował.
Stołeczna ekipa prawdopodobnie będzie musiała jednak o podpis Mizuty powalczyć. Trafił on także na orbitę zainteresowan Rakowa Częstochowa i Herthy Berlin. Nie bez powodu.
Chociaż 26-latkowi nie udało się wprowadzić swojej drużyny na zaplecze Bundesligi, jego występy w sezonie 2025/26 były w większości udane. Zanotował on 9 trafień i dołożył do tego 12 asyst.
Mizuta do Ekstraklasy mógł trafić już w 2023 roku. Grającym wówczas w rezerwach Mainz Japończykiem mocno interesował się Górnik Zabrze. Ostatecznie trafił on do Arminii Bielefeld.