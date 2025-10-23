Poważne oskarżenia pod adresem Michniewicza. Ujawnia szokującą prawdę o byłym trenerze

Czesław Michniewicz nie zawojował świata piłki nożnej jako aktywny zawodnik. Nieco inaczej sprawa miała się w przypadku jego kariery trenerskiej, w której to na rodzimym podwórku zdołał on wywalczyć kilka naprawdę ważnych trofeów. 55-latek to bowiem: dwukrotny mistrz Polski (z Zagłębiem Lubin w sezonie 2006/2007 oraz z Legią Warszawa w sezonie 2020/2021), zdobywca Pucharu Polski (z Lechem Poznań w sezonie 2003/2004) oraz Superpucharu Polski (z Lechem Poznań w sezonie 2004/2005).

Ogólnokrajową sławę Michniewicz zdobył jednak jako selekcjoner reprezentacji Polski. Funkcję tę pełnił w 2022 roku, a więc wtedy, kiedy "Biało-czerwoni" toczyli batalię w ramach mistrzostw świata. To on przypieczętował awans na tę imprezę, a także poprowadził Lewandowskiego i spółkę do 1/8 finałów, gdzie nasi kadrowicze musieli uznać wyższość późniejszych finalistów imprezy - Francuzów.

Mimo sukcesu kadencja Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji potrwała raptem 11 miesięcy. Już w grudniu 2022 roku otrzymaliśmy informację o zakończeniu współpracy między trenerem a PZPN-em. Jednym z oczywistych powodów była niesławna "afera premiowa", która wybuchła wówczas wokół kadry narodowej. Okazuje się, że nie jest to ostatni skandal, który przyczepił się do nazwiska Michniewicza.

Były piłkarz Pogoni Szczecin o Michniewiczu. "Jako człowiek... bez komentarza"

W swojej trenerskiej karierze Michniewicz zaliczył również krótki epizod w Pogoni Szczecin. To właśnie w ekipie "Portowców" był on szkoleniowcem między innymi Radosława Janukiewicza, który przy okazji rozmowy w programie "ExPortowcy" postanowił wyznać, jak wspomina swoją współpracę z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski.

"Z trenerów, którzy byli farmazoniarzami, to zdecydowanie Michniewicz. Pamiętam sytuację: pierwszy trening. Może trener myślał, że jestem jakiś ułomny i nie oglądałem filmu >>Daleko od szosy<<. Trener chciał mnie jednym cytatem zniszczyć, ale dostał ripostę i się zdziwił. [...]. Poszedłem potem na wypożyczenie do Górnika Zabrze. Słyszałem wiele wiadomości, że robi mi pod górkę, żeby mnie nie wzięli. A jak przyjechałem zdać sprzęt, to mówi, że on mi to załatwił. Umówmy się […] Jako trener okej, jako człowiek: bez komentarza" - mówił były golkiper Pogoni Szczecin.

Michniewicz był trenerem "Portowców" w sezonie 2015/2016. Za jego kadencji ekipa rozegrała 49 meczów, z czego zwyciężyła 15, zremisowała 18, a 16 razy musiała uznać wyższość rywali. Ze słów Janukiewicza możemy wywnioskować, że poza przeciętnymi aspektami sportowymi, również kwestii relacji w szatni szczecińskiej ekipy mogły w tym czasie pozostawiać wiele do życzenia.

Czesław Michniewicz Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Radosław Janukiewicz JAROSLAW MAZALON Getty Images

Robert Lewandowski, Czesław Michniewicz Foto Olimpik/NurPhoto AFP

