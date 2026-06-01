Potwierdziły się plotki ws. gwiazdora Wisły Kraków. Jednoznaczna wiadomość

Bartłomiej Wrzesiński

Przed Wisłą Kraków pierwszy sezon w Ekstraklasie po czteroletniej przerwie. Kibice cały czas wypatrują wieści ws. powrotu do zdrowia Angela Rodado, zdecydowanie największej gwiazdy "Biały Gwiazdy". Krzepiący komunikat w tej sprawie na łamach TVP Sport przekazał dyrektor sportowy Wisły Vullnet Basha.

Angel Rodado w czerwonym stroju piłkarskim trzyma się za ramię na tle rozmytego stadionu
Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

Czteroletni okres posuchy wśród kibiców Wisły Kraków ostatecznie został zakończony. "Biała Gwiazda" tym razem nie zawiodła, okazując się najlepszą drużyną Betclic 1. Ligi. Motorem napędowym zespołu prowadzonego przez Mariusza Jopa tradycyjnie był Angel Rodado.

Hiszpański napastnik po raz trzeci z rzędu został królem strzelców całych rozgrywek. 29-latek w końcówce sezonu wypadł jednak z gry z powodów zdrowotnych. Krakowski klub w kwietniu poinformował o konieczności przeprowadzenia operacji lewego barku. To wykluczyło Rodado z gry do końca sezonu.

Sympatycy Wisły mogą czuć niepokój w sprawie stanu zdrowia swojej gwiazdy tuż przed powrotem do Ekstraklasy. Dyrektor sportowy klubu Vullnet Basha w rozmowie z TVP Sport rozwiał jednak wszelkie wątpliwości.

- Angel ma się z każdym dniem coraz lepiej. Rehabilitacja przebiega krok po kroku. Bardzo możliwe, że wróci do treningów pod koniec czerwca, ale nie chcemy podejmować zbędnego ryzyka z jego zdrowiem i dlatego nie będziemy się z tym spieszyć. Mamy swój plan i będziemy się go trzymać - potwierdził Basha w rozmowie z redakcją TVP Sport.

Wisła po raz ostatni w Ekstraklasie grała w 2022 roku. Od tego czasu nie ma już zawodnika z tamtego zespołu, który żegnał się z elitą. Przed kierownictwem klubu niełatwe zadanie dostosowania kadry zespołu do realiów Ekstraklasy. Wiadomym jest jednak, że to Rodado będzie liderem tego zespołu. Basha nie ma wątpliwości, że Hiszpan sobie doskonale poradzi w wyższej klasie rozgrywkowej.

- Angel pokazał w ciągu ostatnich czterech lat, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i jestem przekonany, że udowodni to również w Ekstraklasie. (...) Jest wzorem do naśladowania dla innych. Przez wszystkie cztery lata był jednym z najlepszych zawodników w pierwszej lidze. Chcemy pozostać wierni swojej filozofii i grać w Ekstraklasie ofensywnie, atrakcyjnie dla oka - ocenił Basha.

Dyrektor sportowy Wisły zadeklarował również, że już wkrótce klub będzie mógł ogłosić nowych zawodników, którzy zasilą kadrę pierwszego zespołu. Start nowego sezonu Ekstraklasy już w piątek 24 lipca. Zanim jednak do tego dojdzie, piłkarzy "Białej Gwiazdy" czeka obóz przygotowawczy i co najmniej sześć sparingów.

Angel Rodado
Angel RodadoGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Luis Fernandez i Angel Rodado
Luis Fernandez i Angel RodadoMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły Kraków
Michał Pazdan i Angel Rodado - gwiazdorzy Wieczystej Kraków i Wisły KrakówMarcin GolbaAFP


