Potwierdzenie przyszło zaraz po trofeum. Lech jednak nie skorzysta z opcji

Rok temu Lech też zaczynał sezon meczem o Superpuchar Polski, wtedy rywalem była jednak Legia Warszawa. I przegrał 1:2, zawalił pierwszą połowę. A pięć dni później przyszedł kolejny zimny prysznic, czyli porażka na starcie Ekstraklasy z Cracovią 1:4. Szefowie klubu nie zapewnili odpowiednio wcześnie wystarczająco dobrej kadry, coś zawiodło też w przygotowaniach.

Teraz Superpuchar też zaczynał sezon, a po pięciu dniach Lecha czeka znów następne spotkanie. Ale ważniejsze niż tamto z Cracovią, bo w Randers z Aarhus GF - w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz Danii zaś jest znacznie mocniejszym zespołem niż choćby Breidablik, z którym "Kolejorz" mierzył się na tym etapie w lipcu zeszłego roku. Wygranie zaś tego dwumeczu gwarantuje już grę jesienią w fazie grupowej któregoś z pucharów.

Niels Frederiksen i Tomasz Rząsa Paweł Jaskółka PAP

Lech tym razem zaczął inaczej rozgrywki - też stracił pierwszy bramkę, ale odpowiedział trzema. Pokonał Górnika 3:1 (1:1), choć można mieć sporo zastrzeżeń do jego postawy w defensywie i powrotów po stratach piłek. Zwłaszcza przed przerwą. W ofensywie zgadzało się już dużo więcej.

Lech Poznań - Górnik Zabrze. "Kolejorz" z Superpucharem. I planami na najbliższą przyszłość

- Powiedziałem im przed meczem, że musimy kontynuować tę tradycję z przynajmniej jednym trofeum, ale tym razem warto o to zadbać już na początku - przyznał Frederiksen po meczu. - Przypominaliśmy sobie, jak zaczynaliśmy rok temu, tą porażką z Legią, a później 1:4 z Cracovią, ale to się stało z kilku powodów. Także i fizycznych. I nie byliśmy wtedy odpowiednio mocni w defensywie, nie broniliśmy kompaktowo. A dziś tak chcieliśmy grać, blisko siebie, jak drużyna - dodał. I to właśnie chwalił: atakowanie graczy Górnika całym zespołem. Tyle że przeciwko Aarhus jego zespół pewnie będzie musiał zagrać inaczej, zwłaszcza na bokach. Bo tam, szczególnie na prawej stronie "Kolejorza", za dużo miejsca miał Maksym Chłań.

- Zagramy z innym zespołem, która ma inną strukturę i ustawienie - zapowiedział Frederiksen.

Czegoś się jednak nauczyliśmy, grając w Europie w poprzednich latach. I postaramy się tę wiedzę przenieść na mecze z Aarhus

W tym elemencie Lech bije mistrza Danii na głowę.

Jednocześnie w Poznaniu zapadła już wstępna decyzja, jak potraktować kolejne spotkanie z Cracovią, pomiędzy starciami z Aarhus. Lech ma prawo przełożyć jeden mecz bez względu na okoliczności. A drugi - już pomiędzy spotkaniami w decydującej fazie walki o fazę grupową.

Teraz jeszcze z tego nie skorzysta - mecz z Cracovią powinien więc odbyć się w sobotę 25 lipca o godz. 20.15 przy Bułgarskiej.

- Dyskutowaliśmy o tym i zdecydowaliśmy, że na tę chwilę chcielibyśmy zagrać. Wielu zawodników potrzebuje rytmu, także do występów w Europie. A my musimy być gotowi nie tylko na Aarhus, ale też na cztery kolejne spotkania w pucharach. I potrzebujemy pełnego składu. To nie oznacza, że z Cracovią wszyscy odpoczną, ale trochę możemy porotować. Dwóch, trzech czy czterech graczy otrzyma szansę, by znaleźć ten rytm - zakończył Frederiksen.

Terry Yegne i Erik Prekop w meczu o Superpuchar Paweł Jaskółka PAP





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