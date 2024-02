Wyniki sportowe w sezonie 2023/24 przysłaniają nieco ogromny problem finansów Górnika, ale te narastają. Z ulgą w Zabrzu przyjęto transfer Daisuke Yokoty . Japończyk został w styczniu sprzedany za około 2 miliony euro KAA Gent , a włodarze wierzyli, że wystarczy to do pokrycia dziury w budżecie. Rzeczywistość kolejny raz okazała się jednak bezlitosna.

Górnik nie płaci zawodnikom. Rzecznik prasowy potwierdza i tłumaczy

Ujawnił on, że klub wciąż nie otrzymał pieniędzy od KAA Gent z tytułu transferu Yokoty. Belgowie zwlekają z płatnością, co doprowadziło do patologicznej sytuacji z opóźnieniami w pensjach dla zawodników.