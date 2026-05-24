Potężne tąpnięcie w Legii. To naprawdę koniec. Jest oficjalny komunikat

"Po wspólnym uzgodnieniu Michała Żewłakowa i Zarządu Klubu ustalono, że przestaje on pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa. Klub dziękuje dotychczasowemu dyrektorowi za pracę wykonaną na rzecz Legii Warszawa" - to początkowy fragment komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych w niedzielny wieczór.

Nazwisko następcy Żewłakowa poznać mamy do końca bieżącego miesiąca. Jak informuje, Przegląd Sportowy Onet, nowym dyrektorem sportowym zostać ma Piotr Zasada. Od roku dyryguje w Legii pionem skautingu.

Michał Żewłakow kończy drugą przygodę w roli dyrektora.

Za przetasowania kadrowe 102-krotny reprezentant Polski odpowiadał w Legii po raz drugi. Na stanowisku dyrektora sportowego zameldował się już w 2015 roku. Kadencja, która właśnie dobiegła końca, trwała od marca ubiegłego roku.

"Swoim doświadczeniem, wiedzą oraz relacjami Michał Żewłakow wniósł istotny wkład w struktury Legii Warszawa" - czytamy w klubowym komunikacie.

Sęk w tym, że w sezonie 2025/26 nie przyniosło to pożądanych rezultatów. Legia zimowała w strefie spadkowej. A wiosną długo broniła się przed degradacją.

Obraz nieudanej kampanii zaciemnia nieco fakt, że na finiszu zmagań drużyna Marka Papszuna jedną noga była już w europejskich pucharach. Ten scenariusz został został przekreślony... minutę przed końcem sezonu. Gol zdobyty w Szczecinie przez GKS Katowice sprawił, że ostatecznie to właśnie ekipa z Górnego Śląska zameldowała się w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Żewłakow odchodzi z klubu rok przed końcem obowiązywania umowy.

