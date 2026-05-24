Potężne tąpnięcie w Legii. To naprawdę koniec. Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Michał Żewłakow odchodzi z Legii Warszawa. Końca dobiegła jego misja w roli dyrektora sportowego. Tym samym potwierdzenia doczekały się pogłoski, krążące w przestrzeni wirtualnej od kilkudziesięciu godzin. Były kapitan reprezentacji Polski żegna się ze stołecznym klubem po raz drugi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jego następca ma być znany w ciągu siedmiu najbliższych dni.

article cover
Michał Żewłakow (z lewej) w towarzystwie prezesa klubu Dariusza Mioduskiego Marcin SzymczykNewspix.pl

"Po wspólnym uzgodnieniu Michała Żewłakowa i Zarządu Klubu ustalono, że przestaje on pełnić funkcję dyrektora sportowego pierwszego zespołu Legii Warszawa. Klub dziękuje dotychczasowemu dyrektorowi za pracę wykonaną na rzecz Legii Warszawa" - to początkowy fragment komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych w niedzielny wieczór.

Nazwisko następcy Żewłakowa poznać mamy do końca bieżącego miesiąca. Jak informuje, Przegląd Sportowy Onet, nowym dyrektorem sportowym zostać ma Piotr Zasada. Od roku dyryguje w Legii pionem skautingu.

Roszady w Legii, zwiastują wielki powrót. Ważny sygnał dla Papszuna

Michał Żewłakow kończy drugą przygodę w roli dyrektora. Legia kończy trudny sezon z niczym

Za przetasowania kadrowe 102-krotny reprezentant Polski odpowiadał w Legii po raz drugi. Na stanowisku dyrektora sportowego zameldował się już w 2015 roku. Kadencja, która właśnie dobiegła końca, trwała od marca ubiegłego roku.

"Swoim doświadczeniem, wiedzą oraz relacjami Michał Żewłakow wniósł istotny wkład w struktury Legii Warszawa" - czytamy w klubowym komunikacie.

Sęk w tym, że w sezonie 2025/26 nie przyniosło to pożądanych rezultatów. Legia zimowała w strefie spadkowej. A wiosną długo broniła się przed degradacją.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Chińczycy przylecieli do Barcelony. Kontrakt podpisany. "Lewy" ogłasza w sieci

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Obraz nieudanej kampanii zaciemnia nieco fakt, że na finiszu zmagań drużyna Marka Papszuna jedną noga była już w europejskich pucharach. Ten scenariusz został został przekreślony... minutę przed końcem sezonu. Gol zdobyty w Szczecinie przez GKS Katowice sprawił, że ostatecznie to właśnie ekipa z Górnego Śląska zameldowała się w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Żewłakow odchodzi z klubu rok przed końcem obowiązywania umowy.

Zobacz również:

Marek Papszun, trener Legii Warszawa
Ekstraklasa

Legia zaczyna wielką grę. Oto pierwszy transfer. Trzyletni kontrakt podpisany

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna z krótkimi, siwiejącymi włosami i brodą ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i granatowy krawat, stoi w otoczeniu innych osób w tle, z poważnym wyrazem twarzy.
Michał ŻewłakowGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mężczyzna w garniturze bierze udział w losowaniu, w tle nowoczesna grafika i przezroczyste misy z oznaczeniami pozycji faz grupowych.
Michał ŻewłakowVALENTIN FLAURAUDAFP


Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja