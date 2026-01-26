Potężne ruchy transferowe w Ekstraklasie. Celują w piłkarza klubu Bundesligi, to się dzieje
Już tylko cztery dni pozostały do wznowienia rozgrywek Ekstraklasy. Tuż przed startem rundy wiosennej niektóre kluby nadal myślą o wzmocnieniach. Jednym z nich jest Pogoń Szczecin. Z ostatnich przekazów medialnych wynika, że do drużyny "Portowców" ma trafić piłkarz, który oficjalnie jest zatrudniony w klubie Bundesligi, choć ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Turcji.
Ostatnie tygodnie Pogoń Szczecin przezimowała dopiero na dziesiątym miejscu w tabeli (21 pkt). A ta ułożyła się w ten sposób, że od strefy spadkowej zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga dzielą zaledwie dwa oczka. Z pewnością nie jest to wynik, jakiego w połowie ligi oczekiwał Alex Haditaghi.
Rundę wiosenną Pogoń rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Motorem Lublin, które zaplanowano na niedzielę 1 lutego o godz. 12:15. Niewykluczone, że w kadrze meczowej na to starcie będzie już widniało nazwisko zawodnika, do którego sprowadzenia przymierza się zespół ze Szczecina.
Polski klub szykuje wielki transfer. To zawodnik klubu z czołówki Bundesligi
W poniedziałek Tomasz Włodarczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że do polskiego klubu ma trafić Attila Szalai. To 49-krotny reprezentant Węgier, który w barwach narodowych strzelił łącznie dwa gole.
28-latek występuje na pozycji środkowego obrońcy. Latem 2023 roku niemieckie TSG 1899 Hoffenheim wkupiło go z Fenerbache za ponad 12 milionów euro. Następnie Szalai był wypożyczany kolejno do SC Freiburga, Standard Liege i Kasimpasy.
To właśnie w ostatnim z wymienionych zespołów Węgier występował w tym sezonie. Zgodnie z informacjami polskiego dziennikarza, który powołuje się na ustalenia Yagıza Sabuncuoglu, Attila Szalai ma wrócić z wypożyczenia do Hoffenheim, które jest jego głównym pracodawcą i udać się na... kolejne wypożyczenie - konkretnie do Szczecina.
W trwającej kampanii węgierski defensor rozegrał łącznie 15 spotkań. Zanotował w nich jedną asystę. Jeśli przenosiny dojdą do skutku, będzie to wielkie wzmocnienie linii defensywy Pogoni. Mierzący 192 cm zawodnik może występować również na lewej stronie obrony. Jego wartość rynkowa wynosi około dwóch milionów euro.
Na jego koncie znajdziemy w sumie siedem meczów w Bundeslidze. Hoffenheim, w którym wciąż jest zatrudniony, obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli niemieckiej ligi (36 pkt).