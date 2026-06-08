Potężna ofensywa Widzewa. Rozmowy z reprezentantem Polski. Możliwe gigantyczne transfery
Miniony sezon PKO Ekstraklasy był dla fanów Widzewa Łódź dużym rozczarowaniem. Mimo wielkich pieniędzy wydanych na transfery, klub w ostatniej chwili utrzymał się w Ekstraklasie, choć mówiło się, że może powalczyć o puchary. W Łodzi wciąż są wielkie plany, o czym świadczą najnowsze doniesienia transferowe. Widzew ma zakusy na napastnika reprezentacji Polski i dwie gwiazdy Górnika Zabrze.
Po przejęciu Widzewa Łódź przez Roberta Dobrzyckiego, klub zaczął wydawać ogromne pieniądze jak na warunki Ekstraklasy i do zespołu przyszło wielu nowych zawodników. W Widzewie dobitnie przekonali się o tym, że pieniądze nie zawsze idą za jakością i nieliczne transfery można uznać za udane. Drużyna ma za sobą bardzo nieudany sezon, w którym biła się o utrzymanie w Ekstraklasie i to zapewniła sobie w ostatniej kolejce.
Zmiany w kadrze są nieuniknione przed kolejnymi rozgrywkami. To, co się nie zmienia, to wielkie plany nowego właściciela, który chciałby przywrócić lata świetności w Widzewie i walczyć z klubem o medale i europejskie puchary. Jest więc wielce prawdopodobne, że kolejne miliony popłyną na nowych piłkarzy. A jak wynika z najnowszych doniesień, znów mogą być to głośne nazwiska.
Wielkie plany Widzewa. Chcą Karola Świderskiego i gwiazdy Górnika
Konkretne nazwiska, na jakie może skusić się Widzew podaje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według dziennikarza, łódzki klub prowadzi już zaawansowane rozmowy z Karolem Świderskim. Etatowy reprezentant Polski jest obecnie zawodnikiem Panathinaikosu Ateny, ale w stolicy Grecji są skłonni sprzedać napastnika. Zawodnik wyceniany jest obecnie na 4,5 miliona euro. Jak wynika z doniesień dziennikarza, sam Świderski ma duże wymagania finansowe.
Kolejni piłkarze, którzy znaleźli się na celowniku Widzewa, również są doskonale znani polskim kibicom. A przede wszystkim fanom Górnika Zabrze. Dziennikarz informuje, że łodzianie w swoich szeregach chętnie zobaczyliby również Patrika Hellebranda i Maksyma Chłania. Obaj piłkarze to gwiazdy wicemistrzów Polski.
Jeśli jednak Widzew faktycznie chciałby pozyskać obu zawodników, ponownie musiałby sięgnąć głęboko do kieszeni. Kwoty, które zawarto w klauzulach odstępnego piłkarzy są wysokie. Za Czecha trzeba byłoby zapłacić 1,7 mln euro, a za Ukraińca, 3 mln euro. Gdyby trzy transfery - Świderskiego, Hellebranda i Chłania - doszły do skutku, Widzew mógłby wydać na te transakcje nawet kilkadziesiąt milionów złotych.