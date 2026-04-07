Opiekun Jagiellonii to chyba obecnie najbardziej rozpoznawalny polski trener, nie licząc pracującego z reprezentacją Jana Urbana. Popularność nie wzięła się znikąd. To w końcu on sięgnął z Białostoczanami po pierwszy tytuł w historii klubu. Teraz także ma chrapkę na powtórkę. "Duma Podlasia" plasuje się na drugiej lokacie. O małej stracie do Lecha Poznań wspominaliśmy już na wstępie. Trener dodatkowo dostał solidną porcję motywacji, czyli nowy kontrakt do podpisu.

Zawiera on ciekawy zapis związany z przenosinami do zagranicznej drużyny. Szczegółami dzisiaj pochwaliła się sam wicelider PKO BP Ekstraklasy w mediach społecznościowych. "Klauzulę wykupu mogą aktywować jedynie kluby z lig zagranicznych. Przedłużenie umowy na mocy wspomnianego porozumienia w bardziej szczegółowy sposób zabezpiecza interesy klubu oraz samego trenera w kontekście jego dalszego rozwoju zawodowego, w tym ewentualnych ofert z lig zagranicznych, a także gwarantuje stabilizację na kluczowym miejscu w pionie sportowym" - czytamy na portalu X.

Adrian Siemieniec w Holandii? Inny Polak wierzy w sukces swojego rodaka

Gdzie mógłby trafić Adrian Siemieniec? Sam zainteresowany wspominał choćby o Italii. Ciekawym kierunkiem byłaby także Holandia. Ten temat padł niedawno na kanale Tomasza Ćwiąkały. Dziennikarz porozmawiał z ekspertem niderlandzkiego futbolu, Tomaszem Kaczmarkiem. "W kontekście samego jego poziomu pracy jest to na 1000% realne. Ale na koniec o wszystkim decyduje jedna osoba" - rozpoczął.

"Największym wyzwaniem jest to, że jak spojrzysz na ligę holenderską, tam pracują niemal tylko Holendrzy. Bardzo trudno jest obcokrajowcom dostać się na ten rynek. Wiadomo, że SEG jest dużą agencją (z nią współpracuje Siemieniec - dop.red.), to poważni ludzie z mocnymi powiązaniami, ale dam ci przykłady bardzo dobrych zagranicznych trenerów, którzy osiągali dobre wyniki w Eredivisie i było im trudno się utrzymać" - dodał od razu, wierząc w umiejętności naszego rodaka.

Na razie sam szkoleniowiec nie wybiega zapewne aż tak bardzo daleko w przyszłość, ponieważ na horyzoncie majaczy kolejny sukces prowadzonej przez niego Jagiellonii. Trzy punkty straty to w zasadzie tyle co nic. Całkiem możliwe, iż o tytule zadecyduje dopiero ostatnia kolejka.

