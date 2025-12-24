Poruszenie wokół Grosickiego. Wydał oświadczenie, zamieszanie trwa

Odejście popularnego "Grosika" z macierzystego klubu jest obecnie bliżej niż dalej. Taki scenariusz jeszcze niedawno wydawał się nie do pomyślenia, ale z dnia na dzień staje się coraz bardziej realny. Piłkarza oraz działaczy "Dumy Pomorza" poróżniły przede wszystkim pieniądze. Już od jakiegoś czasu było głośno o rzekomym niezadowoleniu gracza po pierwszych rozmowach. Swoje trzy grosze w grudniu dorzucił ponadto Alex Haditaghi, a więc właściciel finalistów poprzedniej edycji Pucharu Polski. Jego wpis rozgrzał do czerwoności piłkarskie środowisko.

"Nie dam się zmusić do złego układu przez jego przyjaznych dziennikarzy ani ludzi, którzy chcą wydać moje pieniądze za mnie. Nie przyjechałem tu, żeby być popularnym. Przyjechałem tu, żeby być odpowiedzialnym i wygrać. Nie powinienem nawet mówić o tym publicznie ani tłumaczyć się publicznie, ale zostałem do tego zmuszony. I mam prawdę po swojej stronie" - obwieścił, ujawniając przy okazji szczegóły oferty przedstawionej pomocnikowi. Więcej piszemy TUTAJ.

Kamil Grosicki po wszystkim zdecydował się milczeć. W końcu jednak w Wigilię opublikował dosyć spore oświadczenie. "W mediach pojawiły się informacje podane przez kierownictwo klubu - informacje które w mojej ocenie nigdy nie powinny wyjść poza klubowe gabinety a przynajmniej nie w taki sposób. Nie można już tego cofnąć. To co się wydarzyło - w sposób głęboki dotknęło nie tylko mnie ale także moich najbliższych" - napisał na początku.

Gorąco w Szczecinie. Kamil Grosicki odpowie na słowa właściciela Pogoni

"W najbliższych dniach odniosę się do całej sytuacji. Wy - kibice Pogoni - zasługujecie na to by zapoznać się z szerszą perspektywą i moimi spojrzeniem na całą sprawę. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Dlatego nie mógłbym podejmować jakichkolwiek działań w czasie świąt Bożego Narodzenia. To czas radości i spokoju, który pewnie po moim oświadczeniu zostałby zburzony" - dodał w kolejnej części wpisu na Facebooku.

Na powyższych słowach nie skończył. "Wiecie jaki jest Kamil Grosicki - to dla Waszego uznania codziennie oddaję temu Klubowi serce, cząstkę siebie. Dlatego też nie uważam za właściwe podejmowania niejasnych działań, których celem jest zmiana mojego wizerunku - wizerunku, na który ciężko pracowałem przez całą swoją karierę" - podsumował drażliwy temat dla całego szczecińskiego środowiska. A na koniec złożył fanom życzenia świąteczne.

Kto wie, być może więcej konkretów pojawi się jeszcze w tym roku. Właściciel Pogoni już swoje ogłosił. Teraz piłeczka znajduje się po stronie klubowej legendy.

